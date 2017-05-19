(Görüntülü Haber) CHP'li gençlerden fener alayı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, () - BALIKESİR'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, fener alayı düzenlendi. CHP İl Gençlik Kolları'nca düzenlenen fener alayına yaklaşık 500 kişi katıldı. Saat 20.00'de Balıkesir Tren Garı'nda toplanan kalabalık, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Kızılay, ve Stadyum caddelerini takiben Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürülen kalabalık, marşlar söyleyip, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganları attı. Kalabalık, Atatürk Anıtı önünde Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, burada yaptığı konuşmada, son zamanlarda Atatürk'e karşı saygısızlığın ve hakaretlerin arttığına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Geçtiğimiz günlerde, derin tarih diye başladıkları programda söz alan şahsiyetleri buradan bir kez daha kınıyorum. Şunu bilsinler ki; siz Mustafa Kemal Atatürk'e saldırdıkça Türk Milleti, Türk Gençliği Ata'sına daha çok sahip çıkacaktır. Çünkü bizler yediğimiz ekmeğe, içtiğimiz suya, bize bu vatanı armağan edenlere asla ihanet etmeyiz. Balıkesir'den sesleniyorum; Şunu herkes bilsin, Atatürk olmasaydı, bu gün Zağnos Paşa Camisi'nde ezan sesi değil, çan sesi olacaktı. Bre aymazlar! Mustafa Kemal Atatürk'e sataşırken, hakaret ederken, sizi bu günlere getirenlerin kim olduklarını asla unutmayın. Ne mutlu Türküm diyene" dedi. Kalabalık, bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni akuduktan sonra dağıldı.