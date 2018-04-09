KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ CHP 24'üncü Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in cenazesi, TBMM'de düzenlenen töreninin ardından Kocatepe Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural ve eski milletvekilleri katıldı. Ali Haydar Öner'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası götürüldüğü Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()
(Görüntülü Haber) CHP'li eski milletvekili Öner, törenle son yolculuğuna uğurlandı (3)
KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ CHP 24'üncü Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in cenazesi, TBMM'de düzenlenen töreninin ardından Kocatepe Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,...
09 Nisan 2018 Pazartesi 14:56
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.