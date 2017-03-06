(Görüntülü Haber) CHP'li Cankurtaran'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabulü durumunda Başkan'ın sınırsız yetkilere kavuşacağını anlatırken, "Kripto bir FETÖ'cü başkan olsa ve '15 Temmuz'da sokağa, tankların önüne çıkanları tutuklayın' dese bu sistemde onu engelleyecek mekanizma yok" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, referandum çalışmaları kapsamında Aydın'a geldi. CHP Aydın İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanı Bayram İnci, Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mesut Özakcan ve partililer de toplantıya katıldı. Şu an önerilen Cumhurbaşkanlığı sistemini 1997'de Fethullah Gülen'in de önerdiğini söyleyen Cankurtaran, Erdoğan'ın 1993 yılında Başkanlığa karşı çıkan açıklamalarını hatırlatarak, "Sonradan fikri değişti. Başkanlık fikrini Erdoğan'ın kafasına bir dönem sıkı fıkı olduğu FETÖ sokmuş olabilir" dedi. Yapılan son bir araştırmaya göre AK Partililer'in yüzde 26'sının da ekonominin kötü yönetildiğini düşündüğünün ortaya çıktığını kaydeden Cankurtaran, AK Partililere çağrı yaparak, "Vereceğiniz bir 'hayır' oyu yöneticilerinize bir dost uyarısı olacaktır. 'Biz sizi ülkeyi yönetesiniz diye oraya gönderdik; işsizliğe yoksulluğa çözüm bulun diye ülkenin bu kadar derdi varken, ne diye ülkenin rejimini değiştirmeye çalışıyorsunuz' demiş olacaksınız" diye konuştu. Başkanlığı, Atatürk'le hesaplaşma olarak gören ve bu nedenle 'evet' demeleri gerektiğine inanan insanlar olduğuna dikkati çeken Cankurtaran, şöyle devam etti: "Bunda AK Parti yöneticilerinin sürekli Cumhuriyetin ilk yıllarını hedef alan açıklamaları, bir kesimin Başkanlığı bir rövanş olarak görmesi sonucunu doğurmuştur. Bu söylemlerinden vazgeçmeliler" uyarısında da bulundu. Aydınlılara seslenen Cankurtaran, "Beş yıl boyunca milletin seçtiği Meclis bile Başkanı'nın atadığı bakanları ve yardımcılarını denetleyemeyecek. Atananların tek derdi de Başkan'a yaranmak olacak, kısa süre sonra ulaşılamaz hale gelecekler. Sorunlarınızı anlatmak için diyelim ki bir heyetle Aydın'dan Ankara'ya gittiğinizde muhatap bulamayacaksınız. Bunlara dur demenin yolu sandıkta hayır demekten geçiyor."