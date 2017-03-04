(Görüntülü Haber) CHP'li Cankurtaran: 6 bin Türk milyoner ülkeyi terk etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Başkanlık sisteminin gelmesi halinde sermayenin Türkiye'den kaçacağını ve işsizliğin patlayacağınıanlatırken, "Güney Afrika merkezli araştırma şirketi New World Wealth, geçen yıl 6 bin Türk milyonerin Türkiye'yi terk ettiğini belirledi. Ne olacağı belli olmayan sistemde sermaye durmaz" dedi. CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuyla ilgili konuştu. Cankurtaran, "Geçtiğimiz günlerde medyada yer alan bir haberde yer aldı, Güney Afrika merkezli araştırma şirketi New World Wealth, geçen yıl 6 bin Türk milyonerin Türkiye'yi terk ettiğini belirledi. Kesin olan bir şey var ki, 2016 yılının ilk 10 ayında Türkiye'ye gelen dış yatarım, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 geriledi. Çünkü 2016 yılı baskıların arttığı bir yıl oldu. Bunun üstüne bir de başkanlık adı altında tek kişiye dayalı, ne olduğu belirsiz ucube bir sisteme geçilirse, sermaye Türkiye'den kaçar, işsizlik patlar" diye konuştu. İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNİN ZAMANLAMASINI HATIRLATTI Referandum öncesi istihdam seferberliği başlatılmasını eleştiren Cankurtaran, "Türkiye'de aylardır işsizlik konuşuluyor. Çalışma Bakanı durmuş, aklına referanduma günler kala mı bu kampanyayı başlatmak gelmiş. Devletin bütün imkanlarını 'evet' çıkarmak için seferber etmişler ama ne yapsalar olmuyor. İstihdam diye 6 aylığına geçici olarak işe aldıkları insanları 'evet' çıkarsa işten çıkarırlar" diye konuştu. "ALMANYA'NIN YAPTIĞINI KINIYORUZ" Bakanlar Bekir Bozdağ ve Nihat Zeybekci'nin referandum kapsamında Almanya'da toplantı yapmasına izin verilmemesini de kınadıklarını ifade eden Cankurtaran, "Çuvaldızı önce kendine batır. Hem Almanya'yı konuşmamıza izin vermediği için şikayet ediyoruz ama Türkiye'de de muhalif görüşteki insanların konuşmasına ve kendisini ifade etmesine izin verilmiyor. Pek çok yerde 'hayırcıların' çalışmaları engelleniyor. Almanya'yı utandırmak istiyorsanız, hayırcıların ifade özgürlüğüne saygı duyun" diye konuştu. CHP İl Başkanı Teoman Sancar ise dün orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin temel atma töreni için Denizli'ye gelmesini eleştirerek, "Geçtiğimiz günlerde Acıpayam'da şehit cenazesine bakan göndermeyen AKP'liler, burada iki bakanla sertifika dağıtır hale geldiler. Ülkenin halini gördükçe 'hayır' demekten onur ve gurur duyuyorum. Bakanın talihsiz açıklamasını dinledim. 'Referandum bir Kurtuluş Savaşı meselesidir' demişlerdir. Kurtuluş Savaşı bu ülkenin padişahlıktan, tek adamlıktan, diktatörlükten kurtuluşunun, Cumhuriyet ve demokrasinin kuruluşunun anahtarıdır" dedi.