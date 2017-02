(Görüntülü Haber) CHP'li Biçer'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa çağrısı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ) CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Bahreyn yolculuğu öncesinde yaptığı açıklamada, "16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz'a önemli bir çıkış olacaktır. Ve 'hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin" diyen Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ı eleştirip, istifaya davet etti. Milletvekili Tur Yıldız Biçer, partisi CHP'nin Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut ve ilçe kadın kolları başkanları ile Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi'nin tarihi Manisa bezi dokuma tezgahlarında çalışyan kadınları ziyaret etti. Ziyarette Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi Başkanı Mücebbel Kafkaslı, patentini aldıklarını Manisa bezini kendilerinden başka kimsenin dokuyamayacağına dikkati çekip, amaçlarının 'MANBEZ' adı altında kurdukları kooperatif bünyesinde bin kadına istihdam sağlamak olduğunu söyledi. Tarihi Manisa bezinin Türk Kadınlar Konseyi sayesinde tekrar gün ışığına çıkmasının önemli olduğunu vurgulayan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise, TBMM'de çeşitli siyasi partideki kadın milletvekillerinin Manisa bezinden yapılan şalları taktığını kaydetti. Kadın istihdamının kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken CHP'li Biçer, "Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi, Manisa bezi üretimi ile kadının istihdamına destek sağlıyor. Biz de bu çalışmalara gereken destek neyse vereceğiz. Kadınlarımızın istihdamına, Manisa bezinin yeniden hayat bulmasına bizde katkı sağlamaya hazırız" dedi. Milletvekili Biçer, daha sonra tezgahının başına geçerek Manisa bezi dokumaya çalıştı. "CUMHURBAŞKANINI ELEŞTİRDİ" Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Milletvekili Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn yolculuğu öncesinde Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamasındaki "16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz'a önemli bir çıkış olacaktır. Ve 'hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin" sözlerini eleştirdi. Yapılacak anayasa değişikliği referandumunda, 'hayır' oyu kullanacaklarını Cumhurbaşkanı, Başbakan ve AK Partililer'in FETÖ'cü olarak ilişkilendirilmesini kınadığını belirten Biçer, "Cumhurbaşkanın sözleri, devlet sorumluluğuna, ciddiyetine ve makamları işgal eden kişilere hiç yakışmayan bir söylem. 15 Temmuz'un travmasını bize yaşatanlar uzaydan gelmedi. 15 yıldır bu ülkeyi kimin yönettiği belli. Bu ülkede olan her şeyden, uçan her kuştan ve ayrıntıdan kimin sorumlu olduğu bellidir. 15 yıldır tüm makamları işgal edenler AK Partililer. Devletin hiç kurumunda CHP'nin kuralları ve ilkeleri geçerli değil. Bu nedenle olan her şeyden onlar sorumlular" diye konuştu. "15 TEMMUZ'DAN CUMHURBAŞKANI SORUMLUDUR" "FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunmasının sebebi Cumhurbaşkanı" diyen Biçer, "15 Temmuz'dan AK Parti sorumludur. En başta Cumhurbaşkanı sorumludur. Eskiden, 'terörist' dedikleri ve FETÖ ile ilişkilendirdikleri kişileri her makamda göreve alanlar, yetkilendirenler, koruyup, ollayanlar aslında kendileri. Cumhurbaşkanı ve önceki dönemde başbakanlık yapan kişi, yetkili kendisi olduğu için teröre yardım ve yataklık yapan bizzat kendisidir. 15 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü ve onanla bağlantıları olduğu kişileri hala tam olarak bilmiyoruz. Bu nasıl bir örgüt ise her yerde var. Bakkalından öğretmenine kadar bu örgütle ilişkilendiriyor. Ama bu zamana kadar hiçbir AK Partili belediye başkanı, bakan, milletvekili veya partili bu kadar kıyamet koparken FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmamış. Bu gerçekle bağdaşmaz. Madem FETÖ'nün okullarında çocukları okuyanların hepsi terörist, orada okumuş, mezun olmuş, diplomasını almış milletvekilleri ve çocukları okumuş olan milletvekillerini bir açıklasınlar bakalım" diye konuştu. CUMHURBAŞKANINI İSTİFAYA ÇAĞIRDI CHP Manisa Milletvekili Biçer açıklamasının son kısmında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istifaya davet edip, "Cumhurbaşkanı'na şunu öneriyorum: 'Vatandaşa şunu açıklasın; desin ki 'Ben, bu FETÖ'yü bu vatanın başına bela ettim. Bu işi yapamadım. Vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyamadım. Sorumluydum. Bu makamın hakkını veremedim. Elime yüzüme bulaştırdım. Bu makamı bırakıyorum. Buyurun daha iyi biri gelsin ve vatandaşımın can, mal güvenliğini korusun' desin. Şimdi kalkıyor, ortada bu kadar gerçek varken, terör örgütleriyle CHP'yi ilişkilendirmeye çalışıyor. Bu bizim hayatımızda duyduğumuz en büyük yalan ve algı operasyonu. Vatandaşlarımız buna inanmıyor. Çünkü kandırılanlar tarafından kandırılmak bizim vatandaşımıza yakışmaz. Vatandaşımız kandırılmayacak. Cumhurbaşkanının son çırpınışları. Bunun cevabını ağır bir şekilde referandumda alacak. Cumhurbaşkanının bu açıklamasını da kınıyorum" diye konuştu.