(Görüntülü Haber)CHP'li Biçer'den AK Partili Erdem ve Özdağ'a fermuar

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer partisinin İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, "Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak, iç savaşa hazır olun" sözlerini ardından AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Ozan Erdem'e ve Erdem'i yaptığı yazılı açıklamayla savunarak kendisini eleştiren AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'a fermuar göndereceğini söyledi. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, partisinin Manisa İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. "Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun" sözleri nedeniyle tepki çeken ve AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Ozan Erdem hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. AK Partili Erdem'in sözlerini değerlendiren CHP'li Biçer, "Konu bu kadar basite alınmaması gerekir. Olay sadece bir AK Partili yöneticinin 'referandumda 'hayır' oyu çıkarsa ülkede iç savaş yaşanır' demesi olayı değil. Bugün çıkan bir gazetenin manşetinde 'Silahları zabıta olan özel timciler alacak' başlıklı bir haber okudum. 9 Şubat'ta İstanbul'da, AK Partili Esenyurt Belediyesi kendi meclisinde bir karar almış. Zabıta silahlanacak diyor. Hem de MP5'ler. Silah kullanma yetkisi olmayan zabıta, bu silahları kullanacak. Şaka gibi bir olay. Bunun dışında farklı olaylar yaşanıyor. Türkiye ciddi değişikliklere gidiyor. Ciddi değişiklikler anayasa değişikliği gibi çok küçük bir şeyin arkasına saklanılmaya çalışılıyor" diye konuştu. "SADAT ÖRGÜTÜ NEDİR" Türkiye'de şu anda SADAT adı altında kurulmuş bir örgütün bulunduğunu belirten CHP'li Biçer, "2016 yılının ağustos ayında bir konuyu daha gündeme taşımıştık. SADAT diye bir örgüt var. Bunun kurucusu Adnan Tanrıverdi. Şu anda Cumhurbaşkanının başdanışmanı. Bu Tanrıverdi, Cumhurbaşkanının baş danışmanı olduktan bir gün sonra çıkan KHK ile Emniyete alınan emniyet mensupları KPSS'den muaf tutuluyor. Yani KHK ile deniyor ki 'Artık emniyete alınan polisler için KPSS yapılmayacak' deniyor. Yani objektif bir kriter kullanılmayacak. Bunlar Ağustos'ta oluyor. SADAT Arapça bir sözcük. Türkçe karşılığı 'Reis' demektir. Şu anda ismi 'Reis' olan bir örgüt adeta paralel bir ordu görevinde. Bu şekilde paralel ikinci bir ordu mu kuruluyor? Bunu soruyoruz yetkililere. Şimdi İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde zabıta neden silahlandırıyor? SADAT örgütü nedir? SADAT ile ilgili öyle bir açıklamaları var ki, 'Bizim toplumumuzun örf ve adetlerine göre güvenlik güçleri yetiştireceğiz' diyorlar. Bu ne demek. Bu açıklamaları yapan Cumhurbaşkanının başdanışmanı olan Adnan Tanrıverdi'dir. Bu örgüt resmi bir açıklama yapılmaksızın gündemde. Bu gösteriyor ki Türkiye yapısal anlamda bir dönüşüm içerisine giriyor. Bu verileri elimize aldığımızda AK Parti ve Saray tarafından bir yol haritamıza çiziliyor diye aklımıza geliyor. Sokakta palamiliter güç veya AK milis diye adlandırılan hareketlerin varlığı üzerinde şekilleniyor. Yaklaşık 3 gün öncede Sinan Oğan, Halk Özel Harekatı'ndan bahsetti. Bu konuda bir açıklama yapılmadı. Bu konuyu İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığa soru önergesi ile sordum" diye konuştu. OZAN ERDEM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU CHP'li Biçer, açıklamasının geri kalan kısmında, AK Partili Ozan Erdem hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek, "İl yöneticisinin istifası yeterli değildir. AK Partili il yöneticisinin açıklamasını ardından Manisa'da herhangi bir vatandaşımızın ayağına taş değerse, burnu kanarsa bunun sorumlulukları olacak. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın temsilcisi olarak Ozan Erdem'in yaptığı şantaj, hakaret, ayrımcılık, halkı kin ve tahrike yönelik içeren sözlerinden dolayı hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulanacağım" dedi. ÖZDAĞ'A ELEŞTİRİ CHP'li Biçer, Erdem konusu üzerinden kendisine "İç savaş konusu Tur Yıldız Biçer tarafından daha önce dile getirilmiştir. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Partinizin Manisa Milletvekilinin bu açıklamasından dolayı toplumdan bir özür dilemesi gerekmiyor mu?" açıklamasında bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ı eleştirdi. CHP'li Biçer, "Talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. Selçuk Bey, AK Parti içerisinde tenzili rütbeye uğradıktan sonra sanırım zor günler geçiriyor. Kafası biraz karışık olmalı. Kendisini baskı altında hissedip bir şey yapmak istiyor. Ya da bir şeyler yapmaya zorlanıyor. Şimdi terörist dediği kişi, Manisa'da Hatuniye Cami'nde yanı başında diz çöktüğü kişiydi" dedi. Selçuk Özdağ'a seslenen Biçer, Özdağ'ın önceki konuşmalarında sarf ettiğini belirttiği sözleri hatırlatarak, "Ergenekon soruşturması zamanında 'bazı çevreler Gülen Cemaati'ni suçluyor?' diye ben konuşmadım. Zamanında 'Gülen Cemaati'nin Türkiye'yi ele geçirme gibi bir derdi yoktur' deyip sonra TBMM'de darbe komisyonunda sözcü olup, darbeyi örtbas etmeye çalışan kişilerin içindeki ben de değilim. Bu konuda kendisini darbe komisyonun yer almaması konusunda kendisini uyarmıştım" diye konuştu. ERDEM VE ÖZDAĞ'A FERMUAR CHP'li Biçer, son olarak hem AK Partili Ozan Erdem'e hem de AK Partili Özdağ'a fermuar göndereceğini belirterek, "Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu AK Partili İl Yöneticisi ile ilgili 'ne yapalım. Kontrol edemiyoruz. Bazı partililerimiz bu şekilde konuşuyorlar. Fermuar değil ki ağızlarını kapatalım" diye açıklamada bulundu. Ben de 2 tane fermuar getirdim. Madem Bekir Bozdağ gönderemiyor. Ben kendilerine göndereceğim Manisa'dan. Biri Bekir Bozdağ'ın gönderemediği il yöneticisine. Birisini de Selçuk Özdağ'a gönderiyorum" diye konuştu.