Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...

(Görüntülü Haber) CHP'li Atıcı: Referandum, siyasi bir seçim değil

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), () MERSİN'in Silifke İlçesi'nde referandum için çalışma yapan CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, yapılacak olan seçimin bir siyasi seçim olmadığının unutulmaması gerektiğini söyledi. CHP Mersin Milletvekili...

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), () MERSİN'in Silifke İlçesi'nde referandum için çalışma yapan CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, yapılacak olan seçimin bir siyasi seçim olmadığının unutulmaması gerektiğini söyledi. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Silifke Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Turgut ve partilileriyle Akdere, Işıklı ve Yeşilovacık Mahalleleri'ni ziyaret etti. Burada Başkan Mustafa Turgut, vatandaşların talep ve sıkıntılarını yerinde dinlerken, belediye tarafından mahallelere yapılan hizmetleri ve yapılacak olan çalışmaları anlattı. Atıcı ise Türkiye ve dünyada yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili bilgilendirdi. Atıcı, 16 Nisan'da yapılacak referandum nedeniyle iktidarın 'evet' çıkması için var gücü ile çalıştığını belirterek, "Gençler, kadınlar büyük çoğunlukta 'hayır' diyor. İktidar bunun farkında. Bunun farkında olduğu için de çok güçlü bir şekilde millete 'evet' dedirtmek için çabalar sarf ediyor. Bütün televizyonlarda tarafsız olması gereken, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, valiler, rektörler, devlet memurları, devlet imkanları hepsi seferber olmuşlar millete 'evet' dedirtmek istiyorlar. Milletimiz bir türlü 'evet' demiyor. Bunun farkında oldukları için baskıyı giderek artırıyorlar" dedi. İktidarın olağanüstü hal koşullarında bir seçim yapmaya çalıştığını ifade eden Atıcı, "Halkımız da bundan rahatsız. 'Hayır' diyenler terörist ilan ediliyor FETÖ'cü damgaları vuruluyor. Teröristlerle işbirliği yapanlarda kendileri, FETÖ ile yatıp kalkanda kendileri. Halkımızda bunu gayet net bir şekilde görüyor" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.