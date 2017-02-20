(Görüntülü Haber) CHP'li Atıcı: Referandum, siyasi bir seçim değil

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), () MERSİN'in Silifke İlçesi'nde referandum için çalışma yapan CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, yapılacak olan seçimin bir siyasi seçim olmadığının unutulmaması gerektiğini söyledi. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Silifke Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Turgut ve partilileriyle Akdere, Işıklı ve Yeşilovacık Mahalleleri'ni ziyaret etti. Burada Başkan Mustafa Turgut, vatandaşların talep ve sıkıntılarını yerinde dinlerken, belediye tarafından mahallelere yapılan hizmetleri ve yapılacak olan çalışmaları anlattı. Atıcı ise Türkiye ve dünyada yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili bilgilendirdi. Atıcı, 16 Nisan'da yapılacak referandum nedeniyle iktidarın 'evet' çıkması için var gücü ile çalıştığını belirterek, "Gençler, kadınlar büyük çoğunlukta 'hayır' diyor. İktidar bunun farkında. Bunun farkında olduğu için de çok güçlü bir şekilde millete 'evet' dedirtmek için çabalar sarf ediyor. Bütün televizyonlarda tarafsız olması gereken, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, valiler, rektörler, devlet memurları, devlet imkanları hepsi seferber olmuşlar millete 'evet' dedirtmek istiyorlar. Milletimiz bir türlü 'evet' demiyor. Bunun farkında oldukları için baskıyı giderek artırıyorlar" dedi. İktidarın olağanüstü hal koşullarında bir seçim yapmaya çalıştığını ifade eden Atıcı, "Halkımız da bundan rahatsız. 'Hayır' diyenler terörist ilan ediliyor FETÖ'cü damgaları vuruluyor. Teröristlerle işbirliği yapanlarda kendileri, FETÖ ile yatıp kalkanda kendileri. Halkımızda bunu gayet net bir şekilde görüyor" diye konuştu.