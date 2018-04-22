(Görüntülü Haber) CHP'li Altay: 15 milletvekilimiz bugün CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar (2)

Hakime TORUN / ANKARA () - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'li 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye katıldığını belirterek, "Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP'ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti'ye katıldılar. Arkadaşlarımız, demokrasiye yönelik, gaspa, kumpasa zırh olmuşlardır. Bu İYİ Parti'ye geçişin tek cümlelik açıklaması budur" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye yönetilemez hale geldi. Erdoğan'ın artık Türkiye'yi yönetemez ve taşıyamaz olduğu gerçeği gün gibi ortada. Erdoğan, bulunduğu bu sıkışık halden kurtarmak için anayasası kanunları çiğnemek konusunda en ufak bir tereddüt göstermiyor. YSK başta olmak üzere Türkiye'nin bütün kurumlarını tek dilden yönetmeyi, ayar vermeyi bir alışkanlık haline getirdi. Türkiye'nin bu demokrasi ayıbından kurtulması lazım. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere, katılabilecek olan partilerin standartları mevzuat, kanun ile bellidir. Geldiğimiz noktada biz artık demokrasimizin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. Buna direneceğiz. Toplumun artık daha fazla kutuplaşmasına imkan ve fırsat vermeyeceğiz. Yok edilen adaleti inşa edeceğiz" diye konuştu. "YSK'NIN DEĞERLİ ÜYELERİNİN DE OHAL VE İKTİDAR BASKISINA MARUZ KALMAMALARINI İSTİYORUZ" Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) eleştiren Altay, "YSK'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceği ile ilgili istediği görüş İYİ Parti bakımından müspet ve lehte bir görüş olmasına rağmen yapılan toplantıda İYİ Parti'nin seçimlere katılma ehliyetine sahip olduğuna dair bir kararın alınamamış olması hukuki değil siyasi bir tasarruftur. Seçimleri yönetecek olan organın siyasi kararlar tasarruflarda bulunması kabul edilemez. CHP olarak demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımızı sürdüreceğiz. 15 milletvekilimiz bugün CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar. YSK'nın bir demokrasi ayıbına zorlanması, bir demokrasi ayıbına imza atmaması ve atamamasına da fırsat ve imkan sağlamak istiyoruz. YSK'nın değerli üyelerinin de OHAL ve iktidar baskısına maruz kalmamalarını istiyoruz. Türkiye'de bir rahatlamaya ve herkesin bütün kamu vicdanının şimdi oldu, seçime katılan herkes seçime girebiliyor görüş ve algısının toplumda oluşmasını istiyoruz. Demokrasi herkes için. Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP'ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden bugün istifa ettiler İYİ Parti'ye katıldılar" ifadelerini kullandı. CHP'DEN İSTİFA EDEN 15 MİLLETVEKİLİ Altay, CHP'den istifa eden milletvekillerini şöyle sıraladı: "Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş." "ARKADAŞLARIMIZ, DEMOKRASİYE YÖNELİK, GASPA, KUMPASA ZIRH OLMUŞLARDIR" Altay, milletvekillerimiz "Demokrasi için İYİ Parti'ye gitme kararı aldılar. Arkadaşlarımız, demokrasiye yönelik, gaspa, kumpasa zırh olmuşlardır. Bu İYİ Parti'ye geçişin tek cümlelik açıklaması budur " dedi. "GENEL BAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA CHP'DEN İSTİFA EDEREK İYİ PARTİ'YE GEÇMİŞLERDİR" Ardından söz alan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile gerçekleştiğini vurgulayarak, "15 Milletvekilimiz Genel Başkanımızın talimatıyla bir parti görevini yerine getirmek üzere CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişlerdir. Bu tarihi bir sorumluluk, görevdir. Tarih bu arkadaşlarımızı demokrasiyi ve demokratik yarışını kurtaran kahramanlar olarak yazacaktır. Bu kolay bir iş değildir zor bir görevdir. Kendilerine Genel Başkanımız, ben ve parti örgütümüz, millet teşekkür ediyor" dedi. "NEDEN BÖYLE BİR TABLOYA İHTİYAÇ OLDU?" CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçme nedenine ilişkin Tezcan şu ifadeleri kullandı: "Neden böyle bir tabloya ihtiyaç oldu? 24 Haziran seçimi Türkiye'nin kurtuluşu olacak. Bu yol tek adam rejiminin tuzakları ile donatılmış bir süreç. Bizim görevimiz CHP olarak, demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizlemek. Bu böyle bir adımdır. İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. 15 milletvekili arkadaşımızın İYİ Parti'ye katılmasına gerek olmadan mevcut siyasi partiler kanunu gereği, İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkının var olduğunu herkes biliyor. Dün karar verme konusunda tereddüt yaşayan YSK'nın aleyhte düşünen üyeleri de biliyor. Ama siyaset kurumu tek adam rejimi yargıyı da kullanarak önümüzdeki seçim sürecini dizayn etme peşindeler. Seçimlere girme hakkı olan bir siyasi partiyi seçimlere sokmamanın hesabındalar. İYİ Parti Kurultayını yaptı. 41 ilden daha fazla örgütlendi. YSK Yargıtay Başsavcılığı'nın bu yazısına rağmen dünkü kararını yarına erteledi. Karar vermedi. Bu kurulun üzerinde ciddi bir baskı olduğunun açık delilidir. Yarına neyi bekliyorsunuz? Böyle söyletmeme planları olduğunu görüyoruz. Bu demokrasinin serbest seçimin önüne kurulan kurulması planlanan bir tuzaktır. Kurul bir karar vermedi. Oysa çok basit bir karar. Kararın pazartesiye bırakılması, ciddi, sinsi planların, tuzakların olduğunu ortaya koyuyor. OHAL şartlarında Türkiye'yi seçime götürmek isteyen anlayış bununla da yetinmeyerek tuzaklarla bir seçim planlama peşindeler. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Madem ki mertliği bozacak adımlar atma peşindesiniz. Mertliğin er meydanını yaratmak bizim görevimiz." "YSK KAZASINA UĞRAMAMASI İÇİN İYİ PARTİ'YE GEÇME KARARI ALMIŞLARDIR" Tezcan, "15 arkadaşımız fedakar görev için kolları sıvadılar. Genel başkanımızın talimatı ile bir parti görevi olarak parti kararıyla seçimlerin YSK kazasına uğramaması için İYİ Parti'ye geçme kararı almışlardır. Bu Türkiye'yi, demokrasiye taşıma kararıdır. Demokrasi önündeki tuzakları ortadan kaldırma kararıdır" dedi. "24 HAZİRAN'A KADAR BAŞKA TUZAKLARIN KURULABİLECEĞİNİ DE TAHMİN EDİYOR, BİLİYORUZ" Tezcan, "24 Haziran'a kadar başka tuzakların kurulabileceğini de tahmin ediyor, biliyoruz. Buna karşı 81 milyon vatandaşımız şunu görsün bu hamlede olduğu gibi bundan sonraki süreçte de CHP tek adam rejimine karşı demokrasinin büyük buluşmasını sağlamak için büyük demokrasi davasını bütün tuzaklara rağmen zafere ulaştırmak için gerekli her adımı atacaktır. Arkadaşlarımıza hem teşekkür ediyorum hem de hayırlı olsun diyorum. Seçimlerde yarışı ortadan kaldıracak hiç bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Bu davanın taşıyıcı kolonu olduğumuzun farkındayız. Üzerimize düşen sorumluluğu zamanı geldiğinde fedakarca yerine getireceğiz" açıklamasında bulundu.