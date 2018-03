(Görüntülü Haber)CHP'li Ağbaba: Şekeri savunmak vatanı savunmaktır

ELAZIĞ'a şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki göstermek amacıyla gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikaların kapatılmasının sadece fabrikada çalışanların problemi olmadığını dile getirerek, "Bu problem tüm Türkiye'nin problemidir. Bu neden ile şekeri savunmak vatanı savunmaktır diyoruz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, CHP milletvekilleri Kadim Durmaz, Burcu Köksal, Melike Basmacı, Okan Gaytancıoğlu, Turabi Kayan, Nurettin Demir, Şenal Sarıhan, Sezgin Tanrıkulu ve Özkan Yalım ile Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer, Gamze Pamuk Ateşli ve Pınar Uzun'dan oluşan heyet, Elazığ Şeker Fabrikası önünde, şeker fabrikaların özelleştirilmesine tepik göstermek amacaıyla basın açıklaması yaptı. 'PANCAR ÜRETEN KÖYLER BOŞALACAK' İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri, Şeker İş Sendikası Başkan ve yöneticileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı basın açıklamasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, özelleştirilmesi tartışılan 14 şeker fabrikasını özelleştirilmesiyle pancar üreten 1575 köyün boşalacağını ifade ederek, "Ankara'da bir ittifak kurmaya çalışıyorlar, o ittifak kendi koltuklarını koruma ittifakı. Alpullu'dan Elazığ'a kadar millet de bir ittifak kurdu, o ittifakın ismi de vatan ittifakı, şeker ittifakı, ekmek ittifakı. Biz vatan için, Türkiye'nin çıkarları için her türlü siyasi görüşle yan yana durmakta büyük onur duyuyoruz. Çünkü, biz kendimiz için değil, Türkiye için, şeker, vatan ittifakındayız. Özelleştirilen 14 fabrika, 1575 köyden pancar alıyor. 47 bin 750 çiftçi bu köylerde pancar üretiyor. Eğer bu fabrikalar kapatılırsa 1575 köy boşalacak" diye konuştu. 'YOL YAKINKEN BU ÖZELLEŞTİRMEDEN VAZGEÇ' Şeker fabrikaların kapatılmasının sadece fabrikada çalışanların problemi olmadığını kaydeden Ağbaba, şöyle konuştu: "Bu problem tüm Türkiye'nin problemidir. Bu neden ile 'şekeri savunmak vatanı savunmaktır' diyoruz. Şekeri savunmak, Türkiye'yi savunmaktır. Her yıl 60 milyar faiz ödeyen hükümet zarar etmiyor mu? Hem bu kadar faiz ödüyorlar hem de şeker fabrikalarının zararından söz ediyorlar. Hükümetin kafası karışık. Cumhurbaşkanının başdanışmanı 'Cumhurbaşkanı şeker özelleştirilmesi kararını geri alabilir' diyor. Ertesi gün hükümet sözcüsü 'Yok öyle bir şey' diyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 'Biz bu fabrikalardan bir kaçını alabiliriz' diyor. Bir gün sonra Başbakan onu tekzip ediyor. Hükümetin kafası karışık. AKP içinde de bu işin doğru olmadığını bilen çok sayıda insan var. Bu satışı savunanlar yerli ve milli değiller. 14 yılda Zonguldak ili büyüklüğü kadar tarım arazisi yok edildi. Şimdi de şeker fabrikaları satılarak bir o kadar arazi yok edilecek. Hükümete Elazığ'dan bir kez daha sesleniyoruz, yol yakınken bu özelleştirmeden vazgeç. Türkiye'de geçmişte siyasetçileri birleştiren tek şey şeker fabrikalarıydı. Bu fabrikaların kurulmasını sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Bülent Ecevit'i rahmetle anıyoruz. Hepsinin siyasi görüşü farklı ama hepsini birleştiren şeker fabrikaları oldu. Bu saydığım siyasetçilerin hepsi şeker fabrikasını kurmuştur. Başbakan fabrikalar özelleştirilecek ama çalışmaya devam edecek diyor. Biz gittiğimiz her yerde Başbakan'a çağrı yapıyoruz, gel özelleştirilen fabrikaları beraber gezelim, çalışıyor mu, çalışmıyor mu görelim. Bir tane işçi var mı?"