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(Görüntülü Haber) CHP Kayseri İl Başkanlığı önüne şüpheli çanta alarmı

KAYSERİ’de dün gece saatlerinde CHP İl binasına bırakılan şüpheli çanta, hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. CHP Kayseri merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi’nde bulunan il binasına dün gece saat 22.00 sıralarında kimliği...

KAYSERİ’de dün gece saatlerinde CHP İl binasına bırakılan şüpheli çanta, hareketli saatler yaşanmasına neden oldu.

CHP Kayseri merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi’nde bulunan il binasına dün gece saat 22.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından şüpheli bir çanta bırakıldı. Çantanın içinden bir kablonun göründüğünü fark eden partililer, durumu polise bildirdi. Uzman ekibin incelemesinin ardından bir erkek tarafından bırakılan çantanın, kadın çantası olduğu ve içerisinde makyaj malzemeleri, cep telefonu, şarj cihazı çıktığı ifade edildi. Çantadan dışarıya çıkan kablonun da şarj cihazının kablosu olduğu belirtildi. Diğer yandan olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, telefonla konuşan bir kişi önce parti binasının önünde geçiyor ve ardından kısa süre sonra erkek olduğu görülen ve elinde telefon olan başka bir kişi elindeki çantayı partinin giriş kapısına bırakıp, gidiyor. Yaşanan olay sonrası inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de yakın takibe aldı. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin de, “Polis inceliyor, umarız olumsuz bir olay değildir” dedi.

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