(Görüntülü Haber) CHP Kadın Kolları'ndan Reina önünde saygı duruşu

Özgür ALTUNCU -Hakime TORUN/İSTANBUL, () CHP Kadın Kolları üyeleri, terör saldırısına hedef olan Reina önüne yürüdü. "Analar burada, evlatları nerede, terörü lanetliyoruz" yazılı pankart taşıyan kadınlar adına CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse bir açıklama yaptı. "Bizler katliamlar ülkesi haline gelen Türkiye'de hergün yeni bir acıya uyanmaktan yorulduk" diyen Köse, " Bu katliamların önüne geçilmelidir. Şiddet üreten politikalardan ve şiddete zemin hazırlayan açıklamalardan vazgeçilmelidir. Yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Tedbir alamıyorsanız, istifa etmeye davet ediyoruz. Bizler tüm saldırılara karşı kardeşçe bir arada yaşamayı, şiddete karşı barışı, kin ve düşmanlığa karşı ülkenin bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Laik Türkiye Cumhuriyetinin bekçisi olacağız" ifadelerini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Öner ve 39 ilçe kadın kolları başkanının da katıldığı açıklamanın ardından kadınlar yanlarında getirdikleri mektupları bir kutuda topladı. Bu mektupları hükümet yetkililere göndereceklerini söyleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "İktidar bu haykırdığımız mektuplardan bir ders alır ve bu katliamların son bulması için gereğini yapar. Gereğini yapamıyorsa bu mevcut hükümet, derhal istifa etmelidir" dedi. CHP'li kadınlar son olarak Reina'nın önüne çelenk bırakıp katledilenler için saygı duruşunda bulundu. "TERÖR AYRIŞMAMAKLA SON BULACAKTIR" CHP'li kadınların ardından Sigorta Acenteleri Birliği üyesi bir grup da Reina önünü gelip karanfil bıraktı. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Hüseyin Kasap her kesimi terörün karşısında birlik olmaya çağırarak, "Terör kınanmakla, lanet okunmakla değil, kaynağı neresi olursa olsun, karşısında toplum olarak birlikte durmakla, ayrışmamakla , ayrıştırmamakla ve birbirimize ülke olarak ortak değerlerimize, beraberinde evrensel değerlere sahip çıkmakla azalacak, son bulacaktır" dedi.