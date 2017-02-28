(Görüntülü Haber) CHP İl Başkanı'ndan Üçgen Çarşısı'yla ilgili suçlama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, 650 işyerini bünyesinde barındıran, yıllardır yıkılması konusunda tartışmalar yapılan ve yıkım kararı alınan Üçgen Çarşısı'nda mal sahiplerinin görüşünün alınmadığını ve çarşı için çürük raporu veren heyet başkanının FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuklandığını ileri sürdü. Denizli'de 20 bin metrekare alan üzerine kurulan, 3 blok ve 650 dükkandan oluşan Üçgen Çarşısı ile ilgili İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü depreme dayanıksız raporu vermişti. Yapılan itirazlar da sonuç vermeyince Denizli Büyükşehir Belediyesi, 80'i yurtdışında ikamet eden 600 hak sahibine yazı göndererek binalarını kendi imkanlarıyla yıkmalarını istemişti. CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Üçgen Çarşısı'nın yıkılmasıyla ilgili farklı iddialar ortaya attı. CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Teoman Sancar, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın iddialarını yanıtlamasını istedi. Sancar, Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararı aldığı Üçgen Çarşısı'nda esnafların ve mal sahiplerinin mağdur edildiğini, mal sahiplerinin rızası dışında yıkım kararı alındığını öne sürdü. Büyükşehir Belediyesi'nin çarşıyla ilgili 83 ve 80 yaşındaki iki işyeri sahibinden özel vekaletname aldığını, vekaletnameler kullanılarak çarşının depreme dayanıklılık raporunun hazırlatıldığını, çarşının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldığını ileri süren Sancar, "Denizli'de depreme dayanıklılığı meçhul yüzlerce özel ve kamuya ait bina, işhanı ve apartman varken, neden Üçgen Çarşısı'na özel ilginiz var' Üçgen Çarşısı'na gösterdiğiniz hassasiyeti ve önemi acaba Denizli'de kaç işhanına, çarşıya ve kamu binasına gösterdiniz' Neden Üçgen Çarşısı'nda mülkü olan 83 yaşında bir amcadan ve 80 yaşında bir teyzeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak özel vekaletname alma gereği duydunuz" dedi. "RAPORU HAZIRLAYAN FETÖ'DEN TUTUKLU" Rapor hazırlandıktan sonra FETÖ/PDY sanığı olan ve halen aranan bir işadamının (Erdem Aydın), çarşıdan 70'in üzerinde bağımsız bölüm aldığını, bunun tesadüf olup olmadığını savunan CHP İl Başkanı Teoman Sancar, "Elinizdeki vekaletle Üçgen Çarşısı'ndaki yüzlerce mülk sahibinin haberi olmadan arkadan dolaşarak çürük raporu aldığınız heyetin başkanının da FETÖ üyeliği zannı ile tutuklu olması tesadüf müdür' Vekaletnameyi aldığınız yaşlı amca ve teyzenin, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey bir yöneticinin akrabası olduğu doğru mudur? Üçgen Çarşısı'nın istikbali konusunda oradaki yüzlerce esnafı ve mal sahibini toplayıp vatandaşları aydınlatmak ve bilgilendirmek yerine konunun ne olduğunu bile anlamadığına inandığımız iki yaşlı vatandaştan vekalet alarak iş bitirmeye çalışıyorsunuz. Toplanan yüzlerce imzayı ve imzayı atan mal sahiplerinin size anlatmak istediklerini neden dikkate almıyorsunuz" diye konuştu. "SAKALLIYI FARK ETMEDİN Mİ?" FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin eski belediye encümen başkanı Sezai Günalp'le ilgili soruların da yanıtlanmasını isteyen CHP İl Başkanı Sancar, 'Sakallı' lakaplı Sezai Günalp'in özel bir hastaneden 250 bin liralık çek alıp FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kapatılan bir döviz bürosuna gönderildiğini de iddia etti. Sancar, "FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Sakallı lakaplı Sezai Günalp'in ifadeleri ve evinde bulunduğu söylenen vasiyeti göz önüne alındığında Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni kanalıyla Fettullahçı Terör Örgütü'ne aktarılan meblağ ne kadardır' Hiç biriniz bu para trafiğini ve akışı görmedi mi, yoksa görmezden mi gelindi' Sayın Zolan, yoksa sizi de mi kandırdılar" diyerek iddialarının yanıtlarının verilmesini istedi.