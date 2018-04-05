Enver ALAS-Harun UYANIK-Taner YENER/İSTANBUL,()-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından olay yerine geldi. Kendisi doktor olan Kaftancıoğlu, hastaneden çıkarılan hastalara sağlık ekipleri ile birlikte müdahale etti.
(Görüntülü Haber) CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu yanan hastaneyi ziyaretinde yaralıya müdahale etti
Enver ALAS-Harun UYANIK-Taner YENER/İSTANBUL,()-CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından olay yerine geldi. Kendisi doktor olan Kaftancıoğlu, hastaneden çıkarılan...
05 Nisan 2018 Perşembe 22:39
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