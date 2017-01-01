(Görüntülü Haber) CHP İl Başkanı Canpolat: Ülkeyi kan gölüne çevirenler derhal istifa etmeliler

Özgür EREN - Hakime TORUN/İSTANBUL, () CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP istanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında olduğu CHP heyeti terör saldırısının gerçekleştiği Reina'nın önüne karanfil bıraktı. CHP heyeti adına açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, " Ülkeyi kan gölüne çevirenler derhal istifa etmeliler" dedi. CHP heyeti geldiğinde Reina'nın bulunduğu Muallim Naci Caddesi trafiğe kapalıydı. Önlem alan polis CHP'lilerin karanfil bırakmasına izin vermedi. Kısa süreli arbade yaşandı. Ardından polis müdürleri sadece İl Başkanı ve milletvekillerinin bulunduğu gruba izin verdi. CHP heyetinin ayrılmasından sonra Reina'nın bulunduğu cadde trafiğe açıldı. Basın mensupları saldırının gerçekleştiği gece kulübünü yakından görüntüledi. Brandayla çevrilen Reina'nın önünde polis ekipleri nöbet tutuyor.