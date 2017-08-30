(Görüntülü Haber) CHP'den Zafer kutlaması ve bayramlaşma

Utku BOLULU / İZMİR, () - CHP İzmir İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zaferi'nin 95'inci yıldönümü kutlaması ve Kurban Bayramı bayramlaşma törenini, Belkahve'deki Atatürk Anıtı önünde yaptı. İzmir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için düzenlenen resmi törenlere katılan CHP İl Yönetimi, ayrıca Atatürk'ün Büyük Taarruz sırasında İzmir'i seyettiği Belkahve'deki Ata Anı Evi'nde etkinlik gerçekleştirdi. Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü nedeniyle CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven ve İl yöneticileri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP İlçe başkanları, parti yöneticileri, DİSK Genel Başkanı Kani Beko da kutlamaya katıldı. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Mustafa Kemal Atütürk'ün Kuvayi Milliye ruhu yaratarak milli mücadeleyi başarıyla sonuçlandırdığını söyledi. Sındır, "30 Ağustos deyip geçmek mümkün değil. Bağımsızlık mücadalesi ve özgürlük için yaşamını yitirmek pahasına verilmiş mücadelenin zaferle taçlandırıldığı gündür" dedi. İlk seçimlerde iktidara gelip Cumhuriyet'in temel değerlerini güçlendireceklerini söyleyen Sındır, İzmirlilerin Kurban Bayramı'nı da kutladı. CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven de tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 95. yıldönümünü kutlamak için anlamlı bir yerde biraraya geldiklerini söyledi. AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇEN MECLİS ÜYESİNE ROZET Konuşmaların ardından törene katılan CHP'liler Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi. Ardından da Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşıldı. Törenin en ilginç anı ise AK Parti'den CHP'ye geçen Karabağlar Belediye Meclis üyesi Osman Çokcan'a parti rozeti takılması oldu. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Osman Çokcan'a CHP rozeti taktı. FOTOĞRAFLI