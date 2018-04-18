(Görüntülü Haber) CHP'den 'yatalak hasta' iddiasıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun prim borcu nedeniyle tedavi göremediğini iddia ettiği, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nün ise yalanladığı yatalak hasta Cemal Derbeder ile ilgili CHP İl Başkanı Erdoğan Isır ve hastanın avukatı Muhammed Kasım açıklama yaptı. Isır ve Kasım, Cemal Derbeder'in prim borcu olduğundan dolayı sağlık hizmeti alamadığını, acil sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmeti aldığını söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yatalak hasta Cemal Derbeder'in sigorta prim borcu olduğu için tedavi göremediği iddiasıyla ilgili dün Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklamada bulunarak, iddianın asılsız olduğunu ve hastanın 2015'ten bu yana takip altında tutularak kesintisiz sağlık hizmeti aldığını açıkladı. CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamanın doğru olduğunu, hastanın evde sağlık hizmeti alsa da hastanede tedavi göremediğini belirtti.Erdoğan Isır hastanın 3 bin TL prim borcu olduğunu açıklayarak, "Genel başkanımız sağ olsun bu açıklamasıyla Türkiye gündemine oturdu. Bu hastamız konuşamayan, yatağa da bağlı bir hastamız. 3 bin TL prim borcu olması sebebiyle sadece ambulansla hastaneye kaldırılıyor ama yatış yapamıyor. 24 saat bakıma muhtaç bir kardeşimiz, ilgilenilmesini istiyoruz. Şu anda tekrar hastaneye kaldırdılar kendilerini. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada ambulans isteniyor, sizden de biri ambulans istese ambulansı gönderiyorlar. Ama acilden yatıramıyorsunuz, o anda o krizin geçmesiyle o iş bitmiyor. Hastanede bakıma ihtiyacı var, fizik tedaviye ihtiyacı var. Annesi çalışan bir insan, olaydan sonra o da işten ayrıldı. Çocuğuna bakmak için çocuğun başından ayrılmıyor, konuşamayan da bir hastamız. Genel başkanımızın açıklaması yüzde 100 doğru bir açıklama" diye konuştu.'PRİM ÖDENMEDİĞİ İÇİN SAĞLIK HİZMETİ ALAMAMAKTA'Hasta gencin avukatı Muhammed Kasım Sarıteke ise şu açıklamada bulundu:"Bu olay 22 Eylül 2015 yılında yaşanıyor. Biz esasen aslında hukuk mücadelesi veriyoruz. Hala failler dahi bulunamamıştır. Savcılık yeterince inceleme yapmamış, dilekçelerimizi nazara almamıştır. Bir darp uygulanarak esasen öldü denilerek bırakıldı. Çok uzun bir süre sonra bulunarak hastaneye yatırılıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına da ben katılıyorum. Bunu uzunca bir zamandır gündeme getiriyoruz, kimse bizi Sakarya'da dikkate almıyor. Ailenin prim borcu olduğundan dolayı, bu kişi bir firma sahibiydi, malulen emekli yapmak için firmayı tasfiye yaptık, emekli olabilmesi için gerekli prim borcunun ödenmesi gerekiyordu. Bu prim ödenmediği için sağlık hizmeti alamamaktadır, istisna olan burada acil sağlık hizmetleri, bu alınıyor. Evde sağlık hizmeti alıyor, bu kısmen doğru evet ama yeterli değildir. Asıl tedavi amacı, hastanede veya fizik tedavi merkezinde olmasıdır. Evde sağlık hizmetiyle hastanın tedavi edilmesi imkansızdır. Yapılan açıklama doğru ama asıl amaca ulaşmıyor, yetersiz bir açıklama. Aslında eksikliği örtmek isteyen bir açıklama. Ambulansla hastaneye götürülüyor, ancak hastanede yaralarının iyileşmesi için tedavi göremiyor. SGK'dan prim ödenmediği için hastane kabul etmiyor, ailenin de durumu olmadığı için tedavi edemiyor" dedi.