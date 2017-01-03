(Görüntülü Haber) CHP'den medyaya ve vatandaşlara eleştiri

Timur TARLIĞ Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, () CHP Konak ilçe örgütü, Konak Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla, ülke gündemi dışında yapılan yayınları kınadı. Terör saldırıları gerçekleşirken, televizyon ekranlarında dizi ve yarışma programları yayınlandığını söyleyen CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, vatandaşların da bu programları izlediğini söyledi. CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, terör olayları karşısında vatandaşların ve medyanın tavrını eleştirdi. Vatandaşın gündemi ve medyanın gündemi başlıklı iki pano oluşturan Başak, yaşanan terör olaylarının lanetlenmekten başka bir şey yapılmadığını belirterek, "Bugün burada özellikle ülkemizde toplumsal anlamda dejenere olmuş bir anlayışın hüküm sürdüğünü söyleyebiliriz. Demokrasinin olmazsa olmazı basın ve basın mensupları, yerel, genel, yazılı, görsel her anlamda algı aydınlatması gereken bir anlayışı taşıması gerekirken maalesef, güçlünün haklı, haklının güçsüz olduğu bir anlayış hakim olmuş durumda. Haklı olanı ve toplumsal problemleri gündeme getirenler de maalesef parmaklıklar arkasına hapsediyor. Parmaklıklar arkasındaki basın mensuplarını buradan selamlıyoruz. Burada görsellerde görüleceği gibi, halkın gündeminde, şehitlerimiz, patlayan bombalar, yanan çocuklar, sokakta şiddete uğrayan kadınlar var. Öbür tarafta, Benimle Evlenir misin, O Ses Yarışması, diziler. Maalesef bu halk bunların başından kalkmıyor" dedi. Artık halkın kendine gelmesi gerektiğini söyleyen Başak, "Birileri bizi yönlendirmeye uyutmaya çalışıyor. Bizler uyanmalıyız artık. Bunun artık çıkışı yok, bitiyor tükeniyoruz. Torunlarımızın ve çocuklarımızın geleceği yok ediliyor. Onlarca can yitiriyoruz, askerimizi, polisimizi, yurttaşımızı, öğrencimizi, ertesi gün en çok izlenen, O Ses Yarışması, Benimle Evlenir Misin programı. Yazıklar olsun" dedi. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' anlayışının terk edilmesi gerektiğine dikkat çeken Başak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehitlerimizin evinde yanan ateşi, kendi evimizde yanıyormuş gibi hissetmedikçe, biz millet olamayız. Biz bir milletken bizi dağıttılar, dağılıyoruz. Bu acıların etrafında birlik olalım. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Günde bir saat evimize gittikten sonra o dizileri kapatalım, yarışma programlarını kapatalım. O televizyonun başında yitirdiğimiz canların acısını paylaşalım. Bugün ki kötü gidişatı sorgulayalım, yurttaş olduğumuzu hatırlayalım."