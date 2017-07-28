(Görüntülü Haber) CHP'den ağaç katliamı protestosu

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar ve bazı partililer Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, üst yapı çalışmalarının yapıldığı Ulus Caddesi'nde yaklaşık 300 ağacın sökülerek ağaç katliamı yapıldığını öne sürdü. CHP Denizli İl Başkanlığı üst yapı çalışmalarının yapıldığı Ulus Caddesi'nde protesto eylemi yaptı. Eyleme CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, önceki dönem milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İl Başkanı Teoman Sancar, ilçe başkanları ile partililer katıldı. Eylemde, CHP'liler ellerinde caddenin üst yapı çalışmaları öncesi çam ağaçlarını gösteren fotoğrafları taşıdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları diye yolun ortasında bulunan yaklaşık 300 çam ağacına kıydığını ileri süren CHP İl Başkanı Teoman Sancar, "Başlangıcında 'Daha Yeşil Bir Denizli için geliyoruz' diyen AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan maalesef yeşil katliamını her geçen gün artırmaya başlamıştır. Bir milyon nüfusun yaşadığı Denizli'de doğru yapabildiğiniz ve sonuna erdiğiniz ne alt yapınızı gördük, ne de üst yapınızı. Bu yıllanmış ağaçlarımızdan ne istiyorsunuz da gaddarca, hunharca yerinden köklüyorsunuz. Sizin belediyecilik anlayışınızda üst yapı yapmak demek, yüzlerce yıllanmış ağacı katletmek demek midir? Ağaçları köklemeden yol yapamıyor musunuz, kaldırım yapamıyor musunuz" dedi. "KATLİAMI DURDURUN" Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Ulus Caddesi'nin üst yapısını yenilerken yüzlerce ağacı söktüğünü savunan CHP İl Başkanı Sancar, "Sayın Zolan, Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğinizden bu yana memlekette ne otoparkı, ne otogarı ne de trafiği çözemediniz. Şimdi de memleketteki ağaçlara göz diktiyseniz ağaçları size talan ettirmeyeceğiz. Bu makamlar gelip geçicidir, fakat bu memlekette bıraktığınız hasarın kalıcı olduğunun maalesef farkında değilsiniz. Size son sözümüz, ben yaptım oldu zihniyetiyle yaptığınız yeşil katliamını durdurun, bu milletin yüreğini sızlatmayın" dedi. "BU YEŞİLİ KATLETMEKTİR" CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ise, yeşili katlederek belediyecilik anlayışı olmayacağını belirterek, "Daha önce bu caddenin yeşil ağaçlarla dolu olduğunu görüyoruz. Bakıyoruz ki şimdi hepsi kaldırılmış, yok edilmiş, böyle belediyecilik anlayışı olmaz. Bu belediyecilik değil, kesinlikle yeşili katletmektir. Burada oturanları yok saymaktır. Büyükşehir Belediyesi bu uygulamalardan vazgeçmelidir" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.