(Görüntülü Haber) Cezalarını çalışarak ödeyecekler

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Mustafa KOZAK/ANTALYA, () ANTALYA'da denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin çalıştırılmalarıyla ilgili üç sivil toplum örgütüyle işbirliği protokolu yapıldı. Antalya Adliyesi'nde gerçekleşen işbirliği protokoluyla...

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () ANTALYA'da denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin çalıştırılmalarıyla ilgili üç sivil toplum örgütüyle işbirliği protokolu yapıldı. Antalya Adliyesi'nde gerçekleşen işbirliği protokoluyla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Antalya Şubesi'nde denetimli serbestlik kapsamında hükümlüler çalıştırılacak.Sivil toplum örgütleriyle ilk protokol, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ali Kuş arasında imzalandı. Ardından işbirliği protokolu, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Antalya Şubesi ve vakıf yönetim kurulu başkanı Lütfiye Akbaş ile devam etti. Son olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Abidin Sezer ile işbirliği protokolu imzalandı. Törende konuşan Başsavcı Ramazan solmaz, ?Canı uğruna vatanımızı ve bayrağımızı koruyan gazilerimiz ve şehitlerimizin bize emaneti olan bu kişilerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmek tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının öncelikli görevidir" dedi. Başsavcı Solmaz, ibirliği protokolunun 2013 yılından bu yana devam ettiğini söyledi. Vakıf Şube Başkanı Lütfiye Akbaş da işbirliği protokolunun çok yararlı olduğunu kaydetti.

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