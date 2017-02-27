(Görüntülü Haber) Cezaevinde hastane gibi sağlık birimi açıldı

Ergün AYAZ/KANDIRA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde yaklaşık 5 bin 200 tutuklu ve hükümlünün kaldığı F tipi, kapalı ve açık cezaevlerinin bulunduğu Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları'nın içerisinde 12 uzman doktorun görevli olduğu sağlık birimi törenle açıldı. Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Sağlık Birimi açılışına Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe katıldı. Açılışı yapılan sağlık biriminde dahiliye, kadın doğum, göz hastalıkları, radyoloji, ortopedi, kulak burun boğaz, diş ve psikiyatri poliklinikleri bulunuyor. 12 uzman doktorun görev yaptığı ve 12 muayene odasının bulunduğu sağlık birimi 600 metrekare alana sahip. Ayrıca sağlık biriminde 24 saat boyunca doktorlar hizmet verecek. Sağlık biriminde alanında uzman kişilerce en hızlı şekilde hizmet verileceğini söyleyen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, "Kasım ayında faaliyete giren birimimizde 3 bin 524 hükümlü ve tutuklu hasta muayene edilmiş, bunlardan sadece 262'si İzmit'teki hastanelerde muayene edilmiştir. Bu da ciddi bir rakamdır. Ekonomi ve zaman anlamında tasarruf sağladı. Kandıra yerleşkesinde bulunan ortalama 5 bin 200 hükümlü ve tutukluya aile hekimlerimizce kurum revirinde verilen muayene ve tedavi hizmetleri sırasında muayene edilen hükümlü ve tutukluların yaklaşık yüzde 85'inin ileri tetkik ve tedavilerinin yapılmak üzere 30 kilometre uzaklıkta İzmit'teki hastanelerde sevki yapılıyordu. Yeni sağlık birimiyle bu sorun ortadan kalktı" dedi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise, "Bulunduğumuz yerde 5 bini aşkın hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanlığı olarak mahkumların sosyal hayata kazandırılması konusunda görev yapıyoruz. Bütün faaliyetlerimizde insan hak ve onurunu ele alan bir sistem uyguluyoruz. Burada yapılan bu birim mahkumların sağlığa hızlı ulaşabilmeleri ve dış güvenlik hizmetlerinin kolaylaştırılması yönünde olmuştur" diye konuştu. Açılan birimde insan onuruna dayalı hizmet anlayışı ile tutuklu ve hükümlülere sağlık hizmeti verileceğini söyleyen Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "İnsan onuruna dayalı hizmet anlayışı ile büyük kolaylıklar sağlayacak olan bir birim. Temel olarak Kandıra cezaevinde olan birimimiz hem mahkumlara, hem de yönetimde bulunanlara büyük kolaylık sağlayacak" dedi. Programın ardından cezaevinde sahnelenen Sait Faik Abasıyanık'ın 'Son Kuşlar' isimli eserinin tiyatro oyunu sahnelendi. Kadın mahkumlar ile çocukları oyunu izledi.