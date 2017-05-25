(Görüntülü Haber) 'Cezaevi Barbileri' serginin gözdesi oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ E Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işyurdu atölyelerinde, hükümlü ve tutukların yaptığı el işi ürünleri sergide görücüye çıktı. Kahramanmaraş Adalet Sarayı'nda açılan sergide en çok ilgiyi, 'Cezaevi barbileri' adı verilen örme bebekler gördü.



Adliyenin bodrum katındaki serginin açılışı için tören düzenlendi. Törende konuşan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda unlu mamuller atölyesi, tatlıcılık işkolu, bakırcılık ve el sanatları atölyesi ve terzi atölyesinin bulunduğu söyledi. Atölyelerde tutuklu ve hükümlülerin çalıştığını ifade eden Yazıcı, "Tüm bu atölye faaliyetlerine katılan hükümlü ve tutuklularımız yarın ceza infaz kurumumuzdan tahliye olduklarında dışarıda iş bulma ya da kendilerine ait iş yeri açma noktasında kazanmış oldukları iş becerileri nedeniyle büyük kolaylıklar yaşayacaklardır. Bu faaliyetlerin hükümlü ve tutukluların kazandıkları değerler itibariyle bir daha suç işlememeleri yönünde büyük fayda sağlayacağını değerlendirmekteyiz" diye konuştu.



İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile hakim ve savcıların da katıldığı törende Yazıcı'nın konuşmasının ardından kesilen kurdeleyle serginin açılışı yapıldı. Cezaevi Müdürü Metin Akkaya, sergide yer alan ürünler hakkında Başsavcı İlker Yazıcı ile diğer davetlilere bilgiler verdi. Akkaya ayrıca, hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan ürünleri de davetlilere satmaya çalıştı.



EN ÇOK 'CEZAEVİ BARBİLERİ' SATILDI



Sergide en çok ilgiyi gören ve satılan ürünler ise kadın hükümlüler tarafından yapılan örme bebekler oldu. 'Cezaevi barbileri' adı verilen ve 5 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarla satılan bebeklerden Başsavcı İlker Yazıcı da aldı. Yazıcı'nın satın aldığı bebeği Metin Akkaya teslim etti.



Cezaevi Müdürü Metin Akkaya, cezaevinde 3 tane atölyenin bulunduğunu belirterek hükümlülerin yaptıkları el emeği, göz nuru ürünleri görücüye çıkarmak için bu sergiyi açtıklarını söyledi. Unlu mamuller atölyesinde 'Firardayız' sloganıyla ürettikleri Maraş çöreğini 390 cezaevine gönderdiklerini belirten Akkaya, son olarak baklava üretmeye de başladıklarını ve üretimde doğal maddelerin kullanıldığını ifade etti.