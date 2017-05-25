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(Görüntülü Haber) Ceylanpınar'da Suriye sınırına dev Türk Bayrağı

ŞANLIURA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, Suriye sınırındaki Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakolu'ndaki 30 metrelik direğe, törenle 9x6 metre ebatlarında dev Türk Bayrağı çekildi. Ceylanpınar'a gelen Şanlıurfa Valisi Güngör Azim...

ŞANLIURA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, Suriye sınırındaki Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakolu'ndaki 30 metrelik direğe, törenle 9x6 metre ebatlarında dev Türk Bayrağı çekildi. Ceylanpınar'a gelen Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Çalışma Grup Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Şehit Ömer Halisdemir adı verilen kursun açılışını yapan Vali Tuna, terör örgütü PYD denetimindeki Rasulayn ile Ceylanpınar arasındaki sınırın sıfır noktasında yer alan Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakolu'na geçildi. Sınır hattında 30 metre yüksekliğindeki direğe, 9x6 metre ebatlarındaki bayrağın göndere çekilmesi için düzenlenen törene katılan Vali Güngör Azim Tuna, "Ay yıldızlı bayrağımızı bu noktada dalgalandırmak tamamen birlik ruhunun heyecanının bir nişanesidir. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder demiş şair istiklalimizi temsil eden şanlı bayrağımız ülkemize göç etmiş mazlumlar için güven ve huzuru temsil etmektedir" dedi. Yapılan konuşmaların ardından 30 metre yüksekliğindeki direğe Mehter Marşı eşliğinde dev Türk bayrağı çekildi. Asılan dev Türk bayrağı Ceylanpınar’ın yanı sıra Suriye’nin Rasulayn kentinden de rahatlıkla görülebiliyor.

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