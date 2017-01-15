MURADİYE (Van), () - SUALTI Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan Van'daki çalışmaları kapsamında Muradiye İlçesi'ndeki Muradiye Şelalesi'ni de görüntüledi. Van Gölü'ndeki batık Rus Şilebini görütülen Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, Van programı kapsamında ekibiyle birlikte Muradiye Şelalesi'ni de görüntüledi. Büyük bir kısmı buzla kaplanan şelaledeki manzara karşısında hayranlığını gizleyemeyen Ceylan, "Şelale'nin yaz halini görmüştüm. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, görüntüleriyle insanları kendine hayran bırakan ihtişamı ve güzelliğiyle Pamukkale'yi andıran şelale bu görüntüsüyle de kendine hayran bırakıyor. Bu yaşamı da en sadeliğiyle görüntülediğimiz için mutluyuz" dedi. Daha sonra ekiple birlikte selfie yapan Ceylan, Muradiye Kaymakamı Mehmet Fatih Çelikel'e çektiği bir fotoğrafı hediye etti.
(Görüntülü Haber)Ceylan, Muradiye Şelalesi'ni de görüntüledi
MURADİYE (Van), () - SUALTI Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan Van'daki çalışmaları kapsamında Muradiye İlçesi'ndeki Muradiye Şelalesi'ni de görüntüledi. Van Gölü'ndeki batık Rus Şilebini görütülen Sualtı Görüntüleme...
15 Ocak 2017 Pazar 13:10
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