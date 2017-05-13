(Görüntülü Haber) Çevrecilerin yüreğine su serpildi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne bölgedeki SİT alanlarını incelemek üzere gelen Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkilileri, çevrecilerle ve yerel yöneticilerle toplantı yaptı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy'un çalışmada çok eksikler olduğunu ve değişeceğini ifade etmesi, çevrecilikleri rahatlattı.



Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkilileri Muğla'daki SİT bölgelerinde inceleme yapmak üzere Bodrum'a da geldi. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu, Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ile Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) gönüllülerinin de katılımıyla heyet toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Dairesi Başkan Vekili Ahmet Demirtaş, doğal SİT derecelendirmesindeki değişikliği ve içeriklerini anlattı. Ardından gerçekleşen soru cevap bölümünde, katılımcılar merak ettikleri konuları sordu.



'PROJE SON HALİNİ ALMADI'



Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy ise, "Muğla'ya incelemelerde bulunmak için geldik. Burada yapılabilecek işler nelerdir, yapılabilecek yatırımlar nelerdir, yörenin ne tür eksiklikleri var, bunları tespit etmek için buradayız. Yeni yapılan SİT çalışmaları ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı talep edildi bizden. Biz de buraya gelmişken toplandık. Yerel yöneticiler ve sivil toplum örgütlerinden temsilcileri destek verdi. Güzel bir toplantı oldu. Zannederim bu birlikteliğimiz istişarelerimiz devam edecek. Bodrum açısından şu anda yeni SİT çalışmaları ile ilgili tescil edilmiş hiçbir yer yoktur. Sadece projeyi gerçekleştiren firmanın yapmış olduğu çalışma vardır. Bu daha son halini almamış bir çalışmadır. Bundan sonraki aşamalarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'ndan geçecek, daha sonra Genel Müdürlüğe gelecek, bizim tarafımızdan incelenecek ve en son olarak da bakanlığın onayına sunulacak. Daha kat edeceği çok mesafe var. Düzeltilecek çok şey var. Vatandaşlarımız sakin olsunlar ve paniğe kapılmasınlar" dedi.



'YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ'



Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ise, "Yüreğimize bir su serpildi bugün. Bu toplantıdan sonra burada konuşulanlardan sonra, geleceğimiz açısından turizmimiz, çevremiz açısından biraz daha iyimseriz. Gördük ki bürokrasiyi temsil eden kişilerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürünün anlayışının da bizler gibi olduğunu fark ettik. O bakımdan yüreğimize biraz daha su serpildi" diye konuştu.