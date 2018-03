(Görüntülü Haber) Çevrecilerden yazılı basın açıklamasıyla jeotermal tepkisi

AYDIN Çevre Birliği, Aydın ve İzmir valilikleri tarafından toplantı, gösteri ve basın açıklaması yapmalarına izin verilmemesi nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, Aydın'ın her geçen gün jeotermal santrallerden, maden ocaklarından ve fabrikalardan doğaya salınan katı, sıvı ve gazlarla çevresel olarak hızla zehirlenmekte olduğuna ve ekoloji dengenin bozulduğuna dikkat çekildi. Aydın il merkezi ve ilçelerindeki çevre dernekleri ve doğa dostlarının biraraya gelerek bir süre önce oluşturduğu Aydın Çevre Birliği, ilk basın açıklamasını çevreye zarar verdiğini iddia ettikleri jeotermal elektrik santrallerine karşı yapmak üzere harekete geçti. Ancak, Aydın Valiliği'nin il genelinde park, bahçe, cadde ve umuma açık alanlarda, 10 Mart 2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile basın açıklaması, stant açma, açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, bildiri dağıtma konser ve bu gibi toplu etkinlikler yasaklaması engeliyle karşılaştı. Bunun üzerine Birlik, basın açıklamasını komşu il sınırlarında yapma kararı aldı. Basın mensuplarına bugün saat 13.30 sıralarında Aydın- İzmir il sınırında basın açıklaması yapılacağı duyuruldu. Ancak bu defa da İzmir Valiliği, OHAL çerçevesinde bildirim yapılmadığı gerekçesiyle basın açıklamasına dakikalar kala izin vermedi. Bunun üzerine birlik basın açıklamasının yerini Selçuk'un kırsal mahallesi Çamlık'taki Çamlık Tren İstasyonu olarak değiştirdi. Ancak burada da TOMA'larla bekleyen jandarmaların engeli ile karşılaşıldı. Yaklaşık 35 kişilik grup, jandarmanın izinsiz olduğu için basın açıklamasına müdahale edileceğini bildirmesi üzerine olaysız şekilde dağıldı. Girişimleri sonuçsuz kalan Aydın Çevre Birliği bunun üzerine açıklamasını yazılı olarak basın kuruluşlarına gönderdi. Birliğin açıklamasında Aydın'ın her geçen gün jeotermal santrallerden, maden ocaklarından ve fabrikalardan doğaya salınan katı, sıvı ve gaz atıklarla çevresel olarak hızla zehirlenmekte olduğu, ekolojik dengenin her geçen gün, her geçen saat bozulmakta olduğu vurgulandı. Aydın'da yaşanan bu çevre katliamına 'Hayır' denildiğinin belirtildiği açıklama şöyle: "Jeotermal elektrik santrallerinin, faaliyetleri sonucu açığa çıkan atıklar, reenjeksiyon maliyetine katlanmak istememeleri nedeniyle açıktan veya gizli olarak doğaya salınmaktadır. Gece yarısından sonra, sabaha karşı duyulan çürük yumurta kokusunun tek nedeni budur. En son, Aydın Valiliği tarafından Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketi'ne (AYTER) ait olan J-894/A ve J-894/B numaralı jeotermal kaynak işletme ruhsatlarına konu jeotermal sahasının, kaynak kullanım hakkı geçen 1 Mart'ta ihale edilmiştir. 15 Mart'ta da basının önünde bu sözleşme imzalanmıştır. Çiftlik alanı olarak anılan bu bölge Efeler ilçesinin batısında yer alan Kızılçaköy, Kardeşköy, Işıklı mahallelerinin de yer aldığı Mimar Sinan Mahallesi'ne kadar dayanan bir alanı kapsamaktadır. Artık Aydın'ın içerisine kadar, Efeler ilçesinin içine kadar jeotermal santraller yapılabilecektir. Aydın Valiliği'nin ihale ettiği bu alan AYTER Şirketi'ne, Aydın İl Özel İdaresi'nden geçti ve geçmişte Aydınlılar'ın parasıyla satın alınmıştır. Aydın'a ve Aydınlı'ya ait olan bu hakkın, tüm ilin ısıtılmasında ve soğutulmasında kamu kurumu olan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili belediyelerce kullanılması en doğru ve akılcı olan yoldur." Açıklamada, yaşanan çevre kirlilikleri ile ilgili Aydın Valiliği'ne sorular da yöneltilip, yanlıştan dönülmesi istendi.