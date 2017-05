(Görüntülü Haber) Çevreciler, katledilen Büyüknohutçu çifti için eylem yaptı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'nın Finike İlçesi'nde, taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin katledilmesini protesto için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çevreciler eylem yaptı.



Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu (A Platformu) tarafından organize edilen eyleme, Mersin Doğa ve Çevre Platformu, Munzur Doğa ve Çevre Derneği, Bursa Doğa Derneği, Tarsus Çevre Koruma Derneği, Muğla Çevre Platformu, Ege Çevre Platformu, İstanbul Yaşam ve Dayanışma Yolcuları Platformu, Bergama Köylüleri, İstanbul Peri Suyu Koruma Platformu temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli noktalarından platform temsilcileri katıldı. Eyleme, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile CHP üyeleri de destek verdi.



Hükümet konağı önünde buluşan grup, 2 otobüs ve 20'ye yakın araç konvoyu eşliğinde Kızılcık Yaylası'na çıktı. 9 Mayıs günü katledilen Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin evine giden grup, yağmur ve dolu yağışı altında alkışlar ve sloganlarla çiftin öldürülmesini protesto etti.



BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR



Grup daha sonra evin önünden ayrılarak mermer ocaklarına yakın bir noktaya giderek basın açıklaması yaptı. Ortak basın açıklamasını Yaşam ve Dayanışma Yolcuları Platformu Temsilcisi İsmail Akyıldız okudu. Akyıldız, "Bugün ülkenin her yerinden gelen bizler, Aysin ve Ali Ulvi arkadaşlarımızı genişleyerek büyüyen mücadelemizde inadına ve ebediyen yaşatmak için bir araya geldik. İnadına her seferinde doğa için verdiğimiz savaşı çoğaltarak ve daha güçlü sürdüreceğiz. Çünkü doğa savunucularını hedef alan kurşunların bizi, yani mücadeleyi bitirmeye azmettiğini biliyoruz. Biz neye karşı savaştığımızı, neden her gün daha fazla çoğalmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" dedi.



Betondan kafesler üretmek için iş makinelerinin doğanın kalbine saplandığını savunan Akyıldız, sözlerini "Onlar 'kullanan öder' diyerek dağı taşı, kurdu kuşu, ağacı gölü, nehri, insanı ve her şeyi ticari mal olarak görenler. Onlar, iş cinayetlerine, doğa savunucularının katledilmesine, ekmeği için savaşılanların cezalandırılmasına kör olan; ama sıra zenginliklerin paylaşılmasına geldiğinde keskin gözlü birer akrabaya dönüşenler. Onlar yağmuru, rüzgarı, güneşi, soluduğumuz nefesi bile satanlar. Onlar önce yer küreyi ısıtıp, iklimleri değiştirip sonra da kendi imalatları olan 'Küresel ısınma' ve 'İklim değişikliği' pazarlarında satışa sunanlar" diye konuştu.



Doğayı korumak için sergilenen kararlı duruşun başarıya ulaşmasının, geniş kitlelerin de bu mücadeleye dahil etmek olduğunu belirten Akyıldız, "Ne zaman ki doğayı savunmanın aslında soframızdaki ekmeği, soluduğumuz nefesi, gelecek nesilleri savunmak olduğunu halka anlatabiliriz ancak o zaman ekosistemin asli ve nihai savunucularını harekete geçirebiliriz. Yaşam savunucularına çağrımızdır" dedi.



Basın açıklamasının ardından gruptakiler temsil ettikleri platformları tanıtarak, çevreci çiftin öldürülmesine tepkilerini dile getirdi. Basın açıklaması sırasında bir kadın düşerek kolundan yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi doktor olan CHP Milletvekili Niyazi Nefi Kara yaptı.