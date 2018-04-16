(Görüntülü Haber) ÇEVRECİLER, ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI İPTAL EDİLEN TAŞ OCAĞININ KAPATILMASINI İSTEDİ
16 Nisan 2018 Pazartesi 10:47
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