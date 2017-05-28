(Görüntülü Haber) Çevreci çiftin katledilmesini protesto etmek için yurdun dört bir yanından gelen doğa savaşçılarından güç birliği çağrısı
28 Mayıs 2017 Pazar 18:39
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