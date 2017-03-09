(Görüntülü Haber) Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki yenilenen Emek Sineması'nı ziyaret etti

Özgür ALTUNCU -Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL () - BEYOĞLU'nda temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki restorasyon çalışmaları tamamlanan Emek Sinemasını ziyaret etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı çalışmalarından dolayı tebrik eden ve uzun yıllar belediye başkanlığı ve tarihi belediyeler birliği başkanlığı yaptığını hatırlatan Özhaseki, "Kültürel mirasın nasıl korunacağını, doğal mirasın nasıl korunacağını anlatmakla ömrüm geçti. Artık belediyeler mirasa sahip çıkıyorlar" dedi. "İDEOLOJİK TAKINTIYLA BAĞIRMAYA BAŞLIYORUZ" Emek sinemasının inşaat sürecinde yükselen itiraz seslerini hatırlatan Özhaseki, "Bazen iş yapmak isteyen insanlara, güya tarihi mirası korumak adına itirazlar ediyoruz. İş yapmak isteyen insanların şevkini kırıyoruz. Nasıl yardımcı oluruzdan ziyade, ideolojik bir takıntıyla bağırmaya başlıyoruz. İşin içinden çıkılmaz bir hal alıyor o zaman olay. Ama gidişat çok sevindirici. Hele hele böyle güzel örnekleri, herkese anlatmamız lazım" diye konuştu. EMEK SİNEMASININ YENİ HALİNDEN MEMNUNLAR Tarihi dokunun korunduğu, modern teknolojik imkanlarla donatılan yeni bir Emek sinemasını hayata geçirdiklerini anlatan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmek Misbah Demircan,"Geldiğimiz noktada insanlar, emek sinemasının bu halinden memnunlar. 100 yıllık süslemeler yerinden sökülüp temizlenip yerine konuldu. Çok başarılı bir restorasyon çalışması oldu." dedi.