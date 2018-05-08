(Görüntülü Haber) Çevre Günü'nde atık pil toplama ödülleri dağıtıldı

ÜMRANİYE Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında ilçedeki lise, ortaokul ve ilkokullar arasında düzenlediği atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullara ve öğrencilere ödüllerini dağıttı. Ümraniye Belediyesi, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi için atık pil toplama kampanyası ile farkındalık oluşturarak ilçedeki lise, ortaokul ve ilkokullar arasında en çok pil toplayan öğrencileri ve okulları ödüllendirdi. Ümraniye, 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın düzenlediği ?Türkiye?nin En Temiz Şehri Yarışması?nda İstanbul?un en temiz ilçesi seçilmişti ve kazanmış olduğu bu ünvana yaraşır şekilde hizmetlerine devam ediyor. Ödül Törenine Ümraniye Belediyesi Belediye Başkanı Hasan Can?da katılarak dereceye giren okullara ve öğrencilere ödüllerini takdim etti. Ödül Töreninde ayrıca Ümraniye Belediyesi?nin özel olarak hazırladığı 'Ümran Teyze' isimli animasyon filmin çevre duyarlılığı ile ilgili bölümleri yayınlandı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ödül töreninde bir konuşma gerçekleştirerek Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen bu ödül töreniyle ve ilçede tüm okulların çevreye olan duyarlılığına dikkat çekti. ' KÜÇÜCÜK PİLLERDEN ONLARCA TON TOPLADIK ' Atık Pil toplama aktivitesinin yayılarak devam edeceğini belirten Başkan Can, Okullarımızda bu alanda kültürel konferanslar, seminerler yapıyoruz. Ve fiili olarak gençlerimizin bu işe alışması için pil toplama yarışması yapıyoruz. Şu kadarcık pillerden onlarca ton pil toplanıyor. Düşünün içi toprağa karıştığı zaman toprağı zehirleyecek atıklarla dolu olan bu piller toplanmayıp araziye yayıldığı zaman, toprağa karıştığı zaman ciddi manada bir sıkıntı yaşıyor dünya. Günümüz hastalıklarımızın temelinde de doğası bozulmuş toprak sebebiyle. İşte okullarımızda küçük ödüller vermek suretiyle onları yüreklendirmek ve bir yarış atmosferi içerisinde bilinçlendirmek amacıyla pil toplamaya teşvik etmek amacımız açıklamalarını yaptı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın konuşmasının ardından ödül kazanan okullara plaketleri verildi aynı zamanda birinci olan okullara birer Laptop hediye edildi. Liseler arası okullarda Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu lisesi , ortaokullarda Zübeyde Hanım ortaokulu, ilköğretimde ise Mustafa Vasıf Karslıgil okulları birincilik alarak ödüllerini aldılar.