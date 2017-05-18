(Görüntülü Haber) Çevre Çocuk Şenliği’ne katılan öğrenciler çevre bilinci dersi verdi

İSTANBUL,() - ÜMRANİYE Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlemiş olduğu etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli ürünlerle atık maddeleri kullanan öğrenciler, çevre bilinci konusunda herkese örnek oldu. Çocukların eğlenirken çevre bilincine sahip olmaları için Ümraniye meydanında düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Çocukların etkinlik alanına kurulan heykel atölyesinde pet şişelerle yaptığı dev heykeller vatandaşlardan tam not aldı. “BİZİM GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜN” Dudullu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şevval Düşüngülü, yaptıkları dev heykelle ilgili şunları söyledi: “Çevredeki atık maddelerin kötü şeylere sebep olabileceğini, hayvanları öldürebileceğini ve ağaçları yok edebileceğini bildiğimiz için biz böyle güzel sanatsal bir şey yapalım istedik. Böylece bize bir faydası dokunması için şişelerin doğada geri dönüşümünü sağladık. Atık maddeleri geri dönüşüm kutularına atmanızı istiyoruz. Bizim geleceğimizi düşünüp, geleceğimize yol açmanızı istiyoruz.” Dudullu İmam Hatip Ortaokulu’nda okuyan 13 yaşındaki Arzu Eğlenmez, sınıf arkadaşlarıyla atık pet şişelerden yaptıkları geri dönüşüm heykeli ili ilgili “Burada gördüğünüz gibi şişelerle şişeleri şekillendirip bantladık” ifadelerini kullandı. Atık plastik kaşıklardan duvar süsü yaptığını kaydeden 10 yaşındaki Arda Ünlü, elde ettiği ürünü nasıl yaptığını “Bunu yaparken plastik kaşıkların uçlarını kestim ve ortasına ayna koyup çiçeklerle süsledim” sözleriyle dile getirdi. ÖĞRENCİLERDEN ÇEVREYİ KİRLETMEYİN ÇAĞRISI Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Elif Ersöğütçü, atık ürünlerle elde ettiği saksıyı anlatarak, çevre bilinci konusunda arkadaşlarına, şu sözlerle çağrıda bulundu: “Pet şişe tabanını boyadık ve oynayan gözler koyup boyayla ağız burun yaptık. Sonra toprağı koyup yapay çiçekleri üzerine koyup ortaya bunu çıkardım. Arkadaşlarımdan, benim ve bunu yapan diğer arkadaşlarım gibi geri dönüşümden ortaya bir şeyler çıkarmalarını istiyorum. Böylece çevremiz kirlenmez.” Çevre Çocuk Şenliği’ne katılan Şehit Köksal Karmil Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Yiğithan Yakar, “Bir tarafa pil, diğer tarafa ise kâğıt atılıyor. Aslında her yerde kullanılabilir ama ben büyük meydanlarda kullanmayı düşünüyorum. Bir diğer arkadaşım ise mandallardan minik ve şirin bir sandalye yapmış” şeklinde konuştu. “BU KAPAKLAR OMURİLİK FELÇLİLERİNE AKÜLÜ SANDALYE OLARAK DÖNECEK” 10 yaşındaki Sidar Ermişer, herkese örnek olacak ürünü ile ilgili şunları söyledi: “Ben atık kâğıtlardan kapak kutusu yaptım. Siz bu kapakları kapak kutusunun içine atarsanız omurilik felçlilerine akülü sandalye olarak geri dönecek ve ben çok mutlu olacağım.” Öğrencilerle birlikte dev heykeller yapan Sanat Eğitimcisi Barış Karayazgan, etkinlikle ilgili şöyle konuştu: “Bugün, Ümraniye Belediyesi’nin Çevre Çocuk Şenliği’nde, çocuklara geri dönüşüm bilincini anlatmak hem de bir grup çalışması yaparak dev geri dönüşümlü heykeller yapmak için bir araya geldik. 3 tane dev heykel yapıp arkadaşlarla geri dönüşüm hakkında konuştuk ve yaptığımız eserlerle dikkat çekmeye çalıştık.” MEYVE VE SEBZELERDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLDİ Meyve ve sebzelerden elektrik enerjisi üreten öğrencilerden, 10 yaşındaki Cesur Efe, “İçindeki enerjiyi pil olarak kullanmayı deneyeceğiz” dedi. Mini güneş enerjisi panelleriyle ilgili bilgi veren 23 Nisan Kaptanoğlu İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Hüseyin Eren, şunları söyledi: “Burada güneş panelleriyle birlikte test yaptık. Hepsinden ne kadar enerji geldiğini hesapladık. Güneş panelleriyle saati çalıştırmayı deneyeceğiz. Hangisinde çalışacak diye çok merak ediyorum.” Dudullu İmam Hatip Ortaokulu’nda okuyan 12 yaşındaki Afşin Bozyer, ısı yalıtımı projesiyle ilgili, “Yalıtımlı ev projesini yaptık. İlk önce içerisine ısı motorumuzu taktık. Daha sonra köpük malzememizi seçip çatıları yaptık” ifadelerini kullandı. 'ATIK PİL TOPLAMA YARIŞMASI'NDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın özel olarak öğrencilerle ilgilendiği etkinlikte, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı boyunca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde düzenlenen 'Atık Pil Toplama Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Ayrıca çocuklar alandaki bilim gösterisi, palyaçolar, maskotlar, çeşitli aktiviteler, pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtımıyla unutamayacakları bir gün yaşadı.