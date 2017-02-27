(Görüntülü Haber) Çeşme ve Dikili'de 94 mülteci yakalandı (2)

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden umut yolculuğuna çıkan toplam 94 mülteci, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Çeşme açıklarında devriye görevi yürüten 'TCSG Yaşam Sahil Güvenlik Gemisi', bugün saat 02.00'de, Çiftlik Mahallesi Altınkum Plajı açıklarında ilerleyen lastik botu belirledi. Müdahale eden ekipler, 22'si çocuk 50 Suriyeli'yi yakaladı. Sahil güvenlik gemisine alınan mültecilere battaniye, yiyecek ve içecek dağıtıldı. Mülteciler, saat 10.30'da, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'SAGET' botuyla, Karaabdullah burnu açıklarında demirleyen TCSG Yaşam Sahil Güvenlik gemisinden Çeşme İskelesi'ne taşındı. SAGET botu, öncelikle 22 çocuğu ve kadınları Çeşme İskelesi'ne getirdikten sonra, ikinci kez Yaşam gemisine giderek erkekleri iskeleye taşıdı. İskeledeki çadıra alınan mültecilere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı. Suriyelilerin üstünden çıkarılan can yeleklerine bağlı düdüklerin, göçmen çocuklar tarafından alınması dikkat çekti. Can yelekleri ise bir daha kullanılmaması için görevliler tarafından kesilerek imha edildi. Çeşme İskelesi'nde işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Suriyeli mültecilerin, Suriye'nin başkenti Şam'dan kaçtıkları, Yunanistan üzerinden Almanya'ya gitmeyi hedefledikleri öğrenildi. Mültecilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtildi. DİKİLİ'DE DE 44 MÜLTECİ YAKALANDI Dikili'deki sahil güvenlik ekipleri ise dün (pazar) Salihleraltı açıklarında ilerleyen lastik botu durdurdu. 14 Suriye, 14 Kamerun, 6 Irak, 3 Gana, 2 Afgan, 2 Senegal, 1 Nijerya, 1 Kongo ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 44 mülteciyi yakaladı. KıyıYa getirilen toplam 44 mültecinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtildi.