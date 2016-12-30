(Görüntülü Haber) Çeşme TOKİ'de 1027 ev için kura çekimi

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), () TOPLU Konut İdaresi'nin (TOKİ) İzmir'in Çeşme İlçesi'nde yaptığı 1027 konutun sahibi, hakim gözetiminde yapılan kurayla belirlendi. Çeşme'nin Reisdere Mahallesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan Çeşme Reisdere TOKİ evleri için bugün Çeşme Kapalı Spor Salonu'nda kura çekildi. Saat 10.00'da başlayan kura çekimi, akşama değin sürdü. 1075 geçerli başvurunun olduğu kura sonucunda, 228 adet 3+1, 799 adet 2+1 hak sahibi belirlendi. Ayrıca 1 kişi 3+1, 47 kişi 2+1 ev için yedek hak sahibi de tespit edildi. TOKİ idaresi, biten inşaatı yeni yılın ilk ayından itibaren yapacağı denetim sonucu teslim alacak. Ardından sözleşmeyle, kurada hak sahibi olan vatandaşlara daireler sözleşmeyle teslim edilecek. Hak sahiplerinin evlerine yerleşmelerinin 2-3 ay sürebileceği ifade edildi. Açıklama yapan TOKİ uzmanlarından Süleyman Hilmi Önal, Çeşme toplu konut projesinde yer alan 1027 konuttan 482 adeti 1'inci etap, 317'si 2'inci etapta olmak üzere 799'sinin 2+1 olduğunu belirterek, "Bu konutlar için 846 başvuru alınmıştır. 2+1'ler için 47 yedek hak sahibi belirlenecektir. Konutların 228 adeti 3+1 nitelikli olup, 229 adet başvuru alınmıştır. 3+1'ler için 1 yedek hak sahibi belirlenecektir. Bu durumda 48 kişi yedek hak sahibi olarak belirlenecektir. Sözleşme imzalama işlemleri sonucunda, konut alıcısı olamayan yedek hak sahipleri, idaremizin İzmir ili dahilinde yapılacak projelerinden faydalandırılabilecektir. TOKİ projelerine sizlerden aldığımız bu destekle aynı hızla devam edeceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu. TOKİ kura çekimini izleyen AK Parti eski İzmir Milletvekili Rıfat Sait ise TOKİ'nin Çeşme'de çok önemli bir projeyi gerçekleştirerek hak sahiplerine kurayla dağıttığını belirterek, "Çeşme'de üst tabaka insanların ev sahibi olacağı düşüncesi vardı. Hayır, öyle bir şey yok. Burada, orta tabaka dediğimiz, gelir düzeyi düşük insanları ev sahibi yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Çeşme için önemli bir hizmet. Çeşme'de, deniz kenarında yatan evsiz insanlar vardı. Onların ev sahibi olması önemli bir olay" dedi. AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Alparslan Ertürk Çeşmeli dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ İdaresine teşekkür ettiğini vurgulayarak, "Bu kura çekimi sonucunda, toplam 1027 aile ev sahibi olacak. İnşallah hepsine, çoluğuyla çocuğuyla birlikte oturmak nasip olur. Bu projeyi TOKİ idaresi, Çeşme mimarisine uygun olarak gerçekleştirdi. Çok güzel bir proje oldu. Ayrıca 2019 senesi için yeni bir proje hazırlığımız var. 4 bin 500 ön başvuru var" diye konuştu.