(Görüntülü Haber) Çeşme'de 46 kaçak yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 46 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan Saget 30 Sahil Güvenli Botu ve Çeşme Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi'nin KB 4309 botu, saat 07.00 sıralarında, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot olduğunu belirledi. Botun yanına giden Sahil Güvenlik ekipleri, üzerindeki kaçakları gözaltına aldı. Suriye, Eritre, Angola, Kongo, Gabon ve Orta Afrika uyruklu oldukları belirlenen aralarında kadınların da bulunduğu 46 kaçak, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Burada insani ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.