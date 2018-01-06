(Görüntülü Haber) Çeşme'de 42 kaçak kurtarıldı
İZMİR'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmek isterken, bindikleri lastik bot su alınca boğulma tehlikesi yaşayan Suriye uyruklu 42 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Çeşme Körfezinde...
06 Ocak 2018 Cumartesi 16:32
İZMİR'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmek isterken, bindikleri lastik bot su alınca boğulma tehlikesi yaşayan Suriye uyruklu 42 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Çeşme Körfezinde devriye görevi yapan 'TCSG 109' Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 08.00'de, Uçburun açıklarında lastik bot tespit etti. Su aldığı için batma tehlikesi geçiren bottaki Suriye uyruklu 42 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak Çeşme İskelesi'ne getirildi. Kaçaklar, getirildikleri Çeşme İskelesi'nde ıslanan ayakkabılarını ve giyeceklerini kurutmaya çalıştı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri de göçmenlere yiyecek paketleri ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Kaçaklar daha sonra, Çeşme Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.