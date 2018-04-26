(Görüntülü Haber) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri bölünmeye karşı eylem yaptılar

Buse ÖZEL - Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, () İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF) öğrencileri, öğretim görevlileri ve birçok vatandaş İstanbul Üniversitesi'nin bölünerek İbn-i Sina Üniversitesi'ne bağlanmasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsünde protesto etti. İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mert Savrun’un üniversitelerin bölünmesine yönelik kanun tasarısına tepki göstererek görevinden istifa ettiği belirtilirken birçok öğretim görevlisi kampüs bahçesinde düzenlenen eylemde konuşma yaptı. CTF Dekanlık önünde dün toplanan öğrenciler ve asistanların eylemine CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ile çok sayıda kişi katılarak destek verdi. "ONKOLOJİDE ÇOK SAYIDA HASTA TEDAVİ GÖRÜYOR VE KAPATILACAK" CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker İstanbul Üniversitesi'nin kapatılarak bazı bölümlerinin de parçalandığını belirtti ve şunları söyledi: "Onkoloji enstitüsü ki bu enstitüde çok sayıda kanser hastası tedavi görüyor ve orası kapatılacak. Kardiyoloji, enstitüsü kapatılacak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sanki yeni bir üniversitenin yeni bir üniversitenin yeni kurulan parçası gibi geçmişinden kopartılıp, yepyeni bir üniversite gibi sunulmak isteniyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. İstanbul Üniversitesi bir bütün olarak anlamlı. Bütün öğretim üyelerinin ortaklığından ciddi bir güç oluşturuyor ve bu sayede de dünyada sayılı üniversiteler arasına girmiş bir üniversite. Eğer yeni bir üniversite kurmak istiyorlarsa kurabilirler. Ancak İstanbul Üniversitesi'ni bölmeleri buraya ihanettir." İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise, “Hem oda başkanı hem İÜ öğretim üyesi, hem de 1984 CTF mezunu olarak seslenmek istiyorum. Bizi köklerimizden ayırmaya çalışıyorlar. Bir bütün olarak İÜ bünyesi içinde bütün enstitüleriyle, fakülteleriyle birlikte olmak durumundayız. 300-400 yıllık bir tarihi, Meclis’ten alelacele geçirilen bir yasayla yok edemezler, Cerrahpaşa’yı parantez içine alamazlar. ‘Al Cerrahpaşa’yı, ver Çapa’yı pazarlığında’ yokuz" dedi. "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİR BÜTÜNDÜR BÖLÜNEMEZ" CTF Başhekimi Doç. Dr. Zekai Kutlubay ise İÜ’nün bölünmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Diyoruz ki Çapa ve CTF bir bütündür, aynı üniversite çatısı altında kalmalıdır. Fakat bazı Çapalı hocalarımızın havaalanında Cumhurbaşkanı ile gidiş görüşüp, Cumhurbaşkanımızı ikna edip ‘Çapa ve Cerrahpaşa’yı ayırmayın’ demeleri gerekirken ‘aman Cerrahpaşa gitsin biz kalalım’ demeleri ve Cumhurbaşkanına bir takım telkinlerde bulunan malum öğretim üyelerini, tweetleri silen hocaları da unutmamalıyız. Bize destek veren Çapalı hocalarımıza ayrıca teşekkürler. Diyoruz ki İÜ bütündür, bölünemez” diye konuştu. CTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof.Dr. Özgür Kasapçopur ise İstanbul Üniversitesi'nin Türkiye'nin 600 yıllık bir çınarı olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu çınar o kadar büyük ki bu çınarın en büyük dallarından biri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Şu içinde bulunduğumuz binanın girişinde Atatürk kahve içmiş. Atatürk'ün kahve içerken fotoğrafı var. Burası benim çalıştığım çocuk kliniği Türkiye'nin en eski çocuk kliniği. Abdülhamit'in kurmuş olduğu 1800'lü yıllardaki çocuk kliniğinin devamı. Burayı bir günde kapatmak, yok etmek gibi bir şey olmaz."