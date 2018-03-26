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(Görüntülü Haber) Çerkezköy'de 'Kanlı Sırt' konseri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından sahnelenen, besteci Süleyman Alnıtemiz'in savaşlarda şehit düşen Türk ve Anzak askerlerinin anısına ithaf ettiği senfonik şiiri 'Kanlı Sırt' Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde izleyicilerle...

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından sahnelenen, besteci Süleyman Alnıtemiz'in savaşlarda şehit düşen Türk ve Anzak askerlerinin anısına ithaf ettiği senfonik şiiri 'Kanlı Sırt' Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde izleyicilerle buluştu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenen gecede İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından sahnelenen, besteci Süleyman Alnıtemiz'in savaşlarda şehit düşen Türk ve Anzak askerlerinin anısına ithaf ettiği senfonik şiiri 'Kanlı Sırt' Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konseri TBMM eski başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, gazeteci yazar Oktay Ekşi, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay,  Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ile çok sayıda davetli izledi. İzleyicilerden tam not alan kanserin sonunda Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitleri'ne adlı şiirinin de bulunduğu eserin sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Anzak askerlerinin annelerine yazdığı meşhur hitabı da seslendirildi. Konser sonunda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, dakikalarca ayakta alkışlandı.

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