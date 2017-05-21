Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"

(Görüntülü Haber) Çerkeslerden anma yürüyüşü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ( – KAYSERİ’de yaşayan Çerkesler, 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımının 153’üncü yılını sessiz yürüyüş yaparak andı. Kayseri Kafkas Derneği tarafından Mustafa Kemalpaşa Bulvarında düzenlenen...

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ( – KAYSERİ’de yaşayan Çerkesler, 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımının 153’üncü yılını sessiz yürüyüş yaparak andı.

Kayseri Kafkas Derneği tarafından Mustafa Kemalpaşa Bulvarında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 3 bin Çerkes katıldı. Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Mutlu Akkaya, “21 Mayıs 1864 dünyanın bugüne kadar görmüş olduğu en büyük soykırım ve sürgünün sembol tarihidir. Dolayısıyla bugün burada 153’üncü yılını kutluyoruz. Çerkesler herhangi bir ciddi dış yardım almaksızın işgalci güçlere karşı inatla direndi. Çarlık orduları sistemli olarak Çerkes köylerini yaktı. Çerkes kabileleri ve köyleri birbiri ardına yerlerinden koparıldı veya kitlesel olarak yok edildi. Rusya’nın hükümdarlığını kabul etmeyenler Osmanlı topraklarına sürgün edilmek için deniz kıyınsa gönderildi. Çerkeslerin önemli bir kısmı dağlara ve ormanlara doğru çekildi, fakat binlerce insan soğuk, hastalık ve açlıktan hayatını kaybetti” diye konuştu.

İsteklerini sıralayan Akkaya, “Bu insanlık dışı soykırım ve sürgünü yaşamış olan biz Çerkesler diyoruz ki; Rusya Federasyonu sistemli bir şekilde yapılan bu soykırım ve sürgünü resmen tanımalı ve tarihsel haksızlıkların telafisi yoluna gitmelidir. Anavatanlarından zorla koparılan Çerkeslerin çifte vatandaşlık ve geri dönüş haklarının önündeki engelleri kaldırarak gerekli yasal düzenlemeleri yapmalıdır. Çerkes soykırımı ve sürgünü politik kaygılar gözetmeksizin tüm dünya ülkeleri tarafından tanınmalıdır. Çerkes dili ve kültürü asimilasyona karşı korunmalıdır. Anadilimizde yayın yapan televizyon ve radyo devlet desteği ile biran önce hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından çerkesler sessiz yürüyüş yaparak, sürgün ve soykırım gününü andı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246