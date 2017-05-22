(Görüntülü Haber) Çerkes sürgününün 153'üncü yıl dönümü Balıkesir'de anıldı

BALIKESİR'de, Çarlık Rusyası'ndan 21 Mayıs 1864'te sürgün edilen Çerkesler için anma etkinliği gerçekleştirdi. Balıkesir'de yaşayan Çerkesler, ellerinde Türkiye, Adige Cumhuriyeti, Abhazya bayrakları ile büyük sürgünün 153'üncü yıl dönümü nedeniyle dün saat 16.15'te sessiz yürüyüyüş yaptı. Orhanlı Çerkes Kültür Derneği ile Balıkesir Adige Çerkes Kültür Derneği'nin birlikte organize ettiği yürüyüşe katılanlar, Çerkez, Abhaz ve Dağıstanlılar, Karesi ve Altıeylül belediyelerinin bulunduğu binanın bahçesinde toplandı. Yaklaşık 500 kişilik grup, Adige Cumhuriyeti, Türk bayrağı taşıyan atlılar ile Çerkes milli kıyafetli gençlerin öncülüğünde yürüyüşe başladı. Milli Kuvvetler Caddesi'nden yürüyüp Ali Hikmet Paşa Meydanı'na gelen gruba sürgün anlatıldı. Orhanlı Çerkes Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aydemir, "1763'te başlayıp 1864'e kadar süren Rus Kafkas savaşında hiçbir ülkeden yardım almadan 101 yıl savaşan Çerkesler en acı gününü 21 Mayıs 1864'te yaşadı. 1 milyon 500 bin Çerkes gemilere bindirilerek anavatınından koparılıp sürgüne gönderildi. Yüz binlercesi yolda, açlık, susuzluk ve hastalıktan hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra 7 yıl boyunca Karadeniz kıyısında insan kemikleri çıktı. Kargalar yuvalarını, karaya vuran adamların sakalları ile kadınların saçlarından yaparlardı. Kadınlar ölen bebeklerini denize atılmasın diye emzirir gibi görünürdü. 21 Mayıs 1864'te sürülen Çerkesler dünyanın dört bir yanındaki ülkelere dağıtılmışlardır. Çerkesler gittikleri ülkeleri vatanları bilip, kendi ülkeleri gibi mücadele etmişlerdir" dedi. Aydemir'in konuşmasının ardından sürgünde ölenler anısına, Arapça, Türkçe ve Çerkesçe dua okundu. Duanın ardından Zağnos Paşa Camisi önüne giden gruba ve yüzlerce kişiye pilav ayran dağıtıldı.