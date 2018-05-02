Haber: Özden ATİK / İstanbul, Kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı. 2 yıl 3 aylık kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla özel bir hastane tarafından çocuğa koruma kararı aldırılması talebiyle hakkında dava açılan Ceren Hindistan bugün hakim karşısına çıktı. Gizlilik kararı alınmasına karar verilen duruşma sonrasında Hindistan'ın avukatı Andım Korkut basın mensuplarına açıklama yaparak "Ceren hanımın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır" dedi.
(Görüntülü Haber) Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı (1)
Haber: Özden ATİK / İstanbul, Kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı. 2 yıl 3 aylık kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:54
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.