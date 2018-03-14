Gülseli KENARLI --Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Atatürk Havalimanı'na getirilmesi bekleniyor. Atatürk Havalimanı'nda cenazeler için hazırlık yapılıyor. İran'dan saat 07.00'da kalkan askeri nakliye uçağının Diyarbakır'a indiği burada yakıt ikmali yaptığı ve tekrar havalandığı bildirildi.
(Görüntülü Haber) Cenazelerin Atatürk Havalimanı'na getirilmesi bekleniyor (1)
Gülseli KENARLI --Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Atatürk Havalimanı'na getirilmesi bekleniyor. Atatürk Havalimanı'nda cenazeler için hazırlık yapılıyor....
14 Mart 2018 Çarşamba 11:56
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