Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı'na getirildi. Yakınları tarafından alınan cenazeler, cenaze araçlarıyla havalimanından çıkarılıyor.
(Görüntülü Haber) Cenazeler ailelere teslim edildi. Cenaze araçları Atatürk Havalimanı'dan ayrılıyor
Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı'na getirildi. Yakınları tarafından alınan cenazeler, cenaze araçlarıyla havalimanından çıkarılıyor.
14 Mart 2018 Çarşamba 13:06
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