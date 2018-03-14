Erhan TEKTEN-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri saat 12.10'da, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Cenazeler apronda ailelere teslim edildi.
(Görüntülü Haber) Cenazeler ailelere apronda teslim edildi
Erhan TEKTEN-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri saat 12.10'da, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Cenazeler apronda ailelere...
14 Mart 2018 Çarşamba 13:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.