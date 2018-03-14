Murat SOLAK-Gülseli KENARLI- Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, cenaze araçlarıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
(Görüntülü Haber) Cenazeler Adli Tıp'ta
Murat SOLAK-Gülseli KENARLI- Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, () İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, cenaze araçlarıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
14 Mart 2018 Çarşamba 13:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.