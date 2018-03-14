Haber-Kamera: Murat SOLAK-Gülseli KENARLI- Güven USTA / İstanbul İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, cenaze araçlarıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri saat 12.10'da, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Yakınlarına teslim edilen cenazeler, cenaze araçlarıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Cenazeler Yenibosna'daki Adli Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
(Görüntülü Haber) Cenazeler Adli Tıp'ta (2)
Haber-Kamera: Murat SOLAK-Gülseli KENARLI- Güven USTA / İstanbul İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, cenaze araçlarıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. İran'da uçağın düşmesi...
14 Mart 2018 Çarşamba 13:18
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