Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor. İşlemleri tamamlanan 10 kişinin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Cenazeleri alan aileler Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılıyor.
(Görüntülü Haber) Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor (2)
Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor. İşlemleri tamamlanan 10 kişinin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Cenazeleri alan aileler Adli Tıp Kurumu'ndan...
14 Mart 2018 Çarşamba 16:12
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