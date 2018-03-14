(Görüntülü Haber)  Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor (1)

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor. İşlemleri tamamlanan 10 kişinin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Cenazeleri alan aileler Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılıyor.
Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor. İşlemleri tamamlanan 10 kişinin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Cenazeleri alan aileler Adli Tıp Kurumu'ndan...
14 Mart 2018 Çarşamba 16:03
Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor. İşlemleri tamamlanan 10 kişinin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Cenazeleri alan aileler Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılıyor.
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