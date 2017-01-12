(Görüntülü Haber) Cem Yılmaz, Darıca'da ilkokulda laboratuvar açılışına katıldı 2

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - KOMEDYEN Cem Yılmaz, Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu'nda fen laboratuvarının açılışına katıldı. Cem Yılmaz eğitime yapılan yatırımın en güzel yatırım olduğunu söyledi. Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği ile Seluz Kimya Kozmetik tarafından Darıca Kazım Karabekir İlkokulu'nda yaptırılan 'Denemeden Olmaz' isimli fen laboratuvarının açılışına Cem Yılmaz, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı İmer Özer, Seluz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öztürk, Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz katıldı. Cem Yılmaz deney yapan öğrencileri izlerken, öğrencilerle sohbet etti. Sınıfları gezen Cem Yılmaz, öğrencilerin yanına oturup işledikleri derslere baktı. Dernek başkanı İmer Özer yaptığı konuşmada, "Derneğimizin 'Denemeden Olmaz' projesi, imkanı olmadığı için gerekli koşul ve malzemelerini sağlayamayan ilkokullarda bir fen laboratuvarı yaptırmak amacı ile başlatıldı. Bu kapsamda dernek bünyemizde bulunan üye firmalarımızın da desteği ile geçen yıl yine Darıca'da bulunan bir ilkokula yaptırarak ilk adımı attık. Bu yıl yine 'Denemeden Olmaz' projesi ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Seluz Kimya'nın da katkılarıyla Kazım Karabekir İlkokulu'na bu fen laboratuvarını kazandırdık. Daha iyi bir gelecek için, daha iyi ve kaliteli eğitimin olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda genç nesilleri destekleyecek herkese fazlasıyla ihtiyacımız olacak" dedi. Cem Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Benim İstanbul'da okuduğum okulun adı da Kazım Karabekir İlkokulu'ydu. Bu okula geldiğimde çocukluk günlerim aklıma geldi. Gerçekten çok duygulandım. Eğitime destek veren PLAT Derneği ve Seluz Kimya'ya teşekkür ediyoruz. Ben de bu önemli günde çocuklarımızın laboratuvar açılışına gelerek destek vermek istedim. Eğitim, her şeyden önce geliyor. Bu yüzden eğitime yapılan her yatırım, en güzel yatırımdır" diye konuştu.