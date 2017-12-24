Selim SONKAYA-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, asayiş uygulaması yapıldı. Çelikhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında umuma açık işyerleri denetlendi. Oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar arandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan denetimlerin bundan sonra da süreceği belirtildi.
(Görüntülü Haber) Çelikhan’da asayiş uygulaması
Selim SONKAYA-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, asayiş uygulaması yapıldı. Çelikhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında umuma açık işyerleri denetlendi. Oluşturulan kontrol noktalarında...
24 Aralık 2017 Pazar 12:01
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