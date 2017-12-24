(Görüntülü Haber) Çelikhan’da asayiş uygulaması

Selim SONKAYA-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, asayiş uygulaması yapıldı. Çelikhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında umuma açık işyerleri denetlendi. Oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar arandı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan denetimlerin bundan sonra da süreceği belirtildi.