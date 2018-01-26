ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçedeki kar yağışı, etkisini arttırarak sürdürüyor. Araçların güçlükle ilerlediği ilçe merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle bağlı köy yollarının ulaşıma açılması için İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri iki greyder ve bir kepçe ile yol açma çalışmalarına sürdürüyor. Çelikhan- Malatya ve Çelikhan- Adıyaman karayollarında bazı noktalarda kar kalınlığı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtildi.
(Görüntülü Haber) Çelikhan'da kar, yaşamı olumsuz etkiliyor
ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçedeki kar yağışı, etkisini arttırarak sürdürüyor. Araçların güçlükle ilerlediği ilçe merkezinde yoğun kar yağışı...
26 Ocak 2018 Cuma 15:48
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